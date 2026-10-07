Camilo Cifuentes toma radical decisión en medio de señalamientos; ¿afectan sus ingresos?

El creador de contenido colombiano Camilo Cifuentes, reconocido por su labor digital apoyando a vendedores ambulantes y emprendedores, se encuentra en el centro de la atención pública después de publicar un mensaje que fue interpretado como una despedida en sus plataformas digitales.

La publicación ocurrió en medio de la creciente controversia relacionada con su vida sentimental y la ruptura de su relación con María Camila Sepúlveda. A través de Instagram, el influenciador compartió unas palabras dirigidas a su comunidad, en las que se refirió a lo ocurrido y anunció su alejamiento de las redes sociales.

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¿Cuál fue el mensaje de Camilo Cifuentes después de los señalamientos?

En su publicación más reciente, Camilo Cifuentes expresó su agradecimiento a las personas que respaldaron su trayectoria durante años y ofreció disculpas a quienes, según sus propias palabras, habría lastimado.

El creador de contenido asumió la responsabilidad por sus decisiones personales y reconoció que la situación actual sería consecuencia de sus propios actos.

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Asimismo, destacó los momentos positivos que, a través de sus contenidos comunitarios, logró generar en favor de otras personas.

"Gracias a todos por todo, perdón por todo el daño que cometí, a todas las personas que lastimé, soy merecedor de todo lo que me está sucediendo, son las consecuencias de mis actos", escribió Cifuentes en un mensaje que minutos después eliminó de sus redes sociales.

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Camilo Cifuentes se volvió a pronunciar tras la polémica Foto: imagen tomada de redes sociales

El creador de contenido no precisó si su alejamiento representa un retiro definitivo, una pausa temporal o un cambio en la manera de utilizar sus plataformas. Posteriormente, puso su cuenta de Instagram en privado y tomó la misma medida en TikTok, mientras que su perfil de Facebook fue eliminado.

¿Cuáles son los señalamientos contra Camilo Cifuentes?

La publicación de Camilo Cifuentes se produjo después de la separación de su expareja, María Camila Sepúlveda, quien se encuentra embarazada de su futuro hijo.

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Inicialmente, el influencer confirmó el final de la relación y explicó que el vínculo había dejado de funcionar para ambos. En ese mismo mensaje, pidió evitar los ataques contra terceras personas y aseguró que su prioridad sería su hijo.

Sin embargo, la controversia aumentó cuando Camila Sepúlveda compartió su propia versión de lo ocurrido y difundió conversaciones privadas que habría sostenido con Cifuentes, situación que generó señalamientos relacionados con una presunta infidelidad con la creadora de contenido ‘La Mijita’?.

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¿Cómo respondió 'La Mijita’ ante los señalamientos?

Por su parte, ‘La Mijita’ también se refirió a la polémica a través de sus redes sociales, luego de ser señalada como la mujer que habría estado vinculada sentimentalmente con Camilo Cifuentes.

La creadora de contenido negó haber sido responsable de la ruptura y aseguró que no entregaría más detalles sobre su vida personal.

"Es completamente falso que yo me haya metido en un hogar o que haya sido la causante de la ruptura de una relación. No voy a entrar en detalles sobre mi vida privada porque considero que hay situaciones que deben permanecer en la intimidad de las personas involucradas", manifestó.

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'La Mijita' hizo una publicación en sus redes sociales sobre la polémica a su alrededor Foto: imagen de redes sociales

Pese a sus declaraciones, ‘La Mijita’ también decidió poner su perfil en privado.