La Mijita, supuesta amante de Camilo Cifuentes, rompe el silencio sobre señalamientos

Anthía López, conocida en redes sociales como La Mijita, se pronunció sobre los señalamientos que la relacionan con la ruptura de Camilo Cifuentes y María Camila Sepúlveda. La creadora de contenido viene siendo señalada como la amante del influencer y quien se habría "metido" como tercera en la relación.

Luego de la polémica la mujer se refirió al tema a través de su cuenta de Instagram en la que negó haber intervenido en la relación y aseguró que no revelará detalles de su vida privada.

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La controversia comenzó a crecer en redes sociales después de que María Camila Sepúlveda, expareja de Cifuentes y madre del hijo que ambos esperan, hablara sobre el final de su relación. Según su versión, la ruptura se produjo en medio de una situación en la que Cifuentes habría comenzado a relacionarse con otra mujer mientras todavía existían conversaciones sobre un futuro juntos.



A partir de esas declaraciones, usuarios en redes sociales empezaron a señalar a La Mijita como la mujer con la que presuntamente estaría relacionado el creador de contenido. Sin embargo, ninguno de los elementos difundidos en redes confirma por sí mismo una infidelidad o una relación paralela.



La Mijita asegura que no es la amante de Camilo Cifuentes

Ante la cantidad de comentarios, Anthía López publicó un mensaje en sus historias de Instagram en el que rechazó las versiones que la señalaban como responsable de la separación.

“Es completamente falso que yo me haya metido en un hogar o que haya sido la causante de la ruptura de una relación”, afirmó.

'La Mijita' hizo una publicación en sus redes sociales sobre la polémica a su alrededor Foto: imagen de redes sociales

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“No voy a entrar en detalles sobre mi vida privada porque considero que hay situaciones que deben permanecer en la intimidad de las personas involucradas”, señaló.

En su mensaje, además, hizo referencia a su relación anterior y aseguró que actuó de manera respetuosa durante ese vínculo.

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“Fui fiel y respetuosa durante mi relación anterior. Las cosas simplemente no funcionaron y, como sucede en muchas relaciones, llegó un momento en el que cada persona tomó su propio camino”, escribió.

Ella es 'La Mijita', la mujer señalada de ser la supuesta amante de Camilo Cifuentes. Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

¿Por qué relacionan a La Mijita con Camilo Cifuentes?

Las especulaciones surgieron a partir de diferentes publicaciones y apariciones que algunos usuarios comenzaron a relacionar.

Uno de los elementos que llamó la atención fue una fotografía publicada por La Mijita en la que aparece tomada de la mano con un hombre. Algunos seguidores afirmaron que la persona que aparece en la imagen llevaba una manilla similar a una que habían visto anteriormente en Cifuentes.

A esto se sumó la presencia de ambos en el estadio Palogrande de Manizales, donde Cifuentes había sido reconocido por su labor de apoyo a personas afectadas por el terremoto del 10 de agosto.

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La aparición conjunta alimentó las versiones sobre un posible vínculo sentimental, pero estos elementos no constituyen una confirmación de una relación ni permiten establecer que hubiera una infidelidad.

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La Mijita tomadecisión decisión

Después de su pronunciamiento, La Mijita tomó otra decisión frente a la polémica: configuró su cuenta de Instagram como privada.

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La medida se produjo en medio del aumento de comentarios relacionados con el caso y después de que la creadora negara públicamente haber sido responsable de la ruptura.

Cifuentes también habría optado por limitar su exposición en redes sociales. Su cuenta de Instagram pasó a ser privada y, de acuerdo con la información conocida, su perfil de Facebook fue eliminado.

Estas decisiones se producen mientras continúa la discusión entre usuarios sobre el final de la relación entre Cifuentes y Sepúlveda.

Por ahora, la situación continúa generando comentarios entre los seguidores de los involucrados. María Camila Sepúlveda ha entregado su versión sobre el final de la relación, mientras Cifuentes reconoció la ruptura y La Mijita negó haber sido la causa de esta.

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La creadora de contenido, además, dejó claro que no pretende profundizar públicamente en su vida privada.

De esta manera, la polémica continúa alrededor de versiones y señalamientos surgidos en redes sociales, mientras los protagonistas han pedido, con diferentes mensajes, que se respete su privacidad y que las discusiones no terminen afectando a otras personas ni al hijo que está por nacer.