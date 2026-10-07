Ayda Valencia revela aterradora experiencia paranormal que marco su niñez: "No tenia cara"

La médium Ayda Valencia desde que era una niña empezó a convivir con presencias invisibles que marcaron su infancia. Aunque al principio creía que todo era normal, pronto entendió que su realidad era muy distinta.

Durante una reveladora entrevista en el programa El Klub de La Kalle, la clarividente relató los detalles de su primera experiencia con el más allá. Según explicó, sus vivencias infantiles fueron el punto de partida de una trayectoria marcada por el contacto continuo con entidades espirituales.

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Cuando era apenas una niña, ella no jugaba con compañeros comunes, si no que sus amigos pertenecían a otra dimensión: "Cuando yo era pequeñita, mis mejores amigos solo los veía yo", recordó.



Aquellas presencias no la dejaban dormir, lo que comenzó a reflejarse en su apariencia física diaria, según ella: "Lo único es que no me dejaban dormir y yo parecía un mapache".

Ante sus continuas caminatas a altas horas de la noche, su madre pensó que padecía un trastorno del sueño: "Mi mamá decía que yo era sonámbula, me llaman al médico que porque yo me la pasaba hablando sola por la noche por toda la casa".

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Sin embargo, ella no estaba conversando en medio de la nada mientras caminaba por los pasillos oscuros de su hogar. Ella tenía claro que mantenía charlas reales con "amigos" en sus palabras: "Pero es que yo no iba hablando sola, yo iba con mis amigos".

¿Cómo fue la primera experiencia paranormal de Ayda Valencia en su infancia?

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El verdadero punto de quiebre ocurrió durante una noche de tormenta que cambió su percepción para siempre. La ambientación parecía sacada de una producción cinematográfica de misterio cuando un resplandor repentino iluminó por completo su oscura habitación.

En ese instante, la figura de uno de sus compañeros de juego se transformó de manera estremecedora ante sus ojos. Ayda relató: "Mi amiguito Fernando ya no tenía la cara como era, sino que le vi los huesos del cráneo", revelando el escalofriante impacto que sufrió.

Ese momento representó su primer contacto aterrador con el lado más oscuro de su don innato. Al contemplar la estructura ósea de quien creía su amigo de juegos, la vidente reconoció que: "Esa fue la primera, así como muy asustadora".

A pesar del gran impacto emocional de esa noche, la clarividente continuó creciendo con la idea de que todos percibían el mundo de la misma manera. Esta historia de su niñez servirá como eje principal para la primera película inspirada en su vida que comenzará a grabarse.

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¿Cuándo se dio cuenta Ayda Valencia de que su don no era normal?

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La verdadera conciencia sobre su capacidad especial llegó durante su juventud, cuando comenzó a notar que aquellas experiencias que para ella eran cotidianas no formaban parte de la realidad de otras personas.

Fue al ingresar a la universidad cuando entendió con mayor claridad esa diferencia. Al compartir con sus compañeros, descubrió que su manera de percibir lo paranormal era particular. La médium resumió aquel momento con estas palabras: “Yo era normal hasta que entré a la universidad y vi que solamente yo veía lo que, pues, lo que yo veía”.

Mira la entrevista completa aquí: