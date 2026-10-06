¿Existe la reencarnación? Ayda Valencia explica lo que ocurre con el alma al morir

La médium y terapeuta alternativa Ayda Valencia, quien cuenta con más de 20 años de trayectoria en el campo paranormal, abordó el fenómeno de la muerte, el tránsito del alma y el concepto de la reencarnación durante una entrevista para El Klub de La Kalle.

Durante la conversación, la especialista expuso sus posturas sobre el destino de la conciencia después del fallecimiento, el estado de los pacientes en coma y la naturaleza de las presencias espirituales.

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¿Existe la reencarnación? Esto explicó Ayda Valencia

Al ser consultada sobre la reencarnación, Ayda Valencia afirmó que cree en la existencia de este proceso. Según explicó, su postura se basa en las regresiones que realiza dentro de su práctica terapéutica y en relatos que, según su interpretación, aparecen en textos sagrados.

“Sí, yo creo que sí por historias que he tenido... hago regresiones dentro del campo terapéutico que manejo”, declaró la especialista. Además, según ella, esta situación se presentó en diferentes espacios de los textos sagrados.

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Asimismo, Valencia sostuvo que, al momento de la muerte, la “partícula divina” o esencia de vida trasciende independientemente del dogma religioso que la persona haya profesado durante su vida.

De acuerdo con su explicación, este proceso ocurriría de la misma manera para personas de diferentes creencias religiosas, incluidos católicos, cristianos y musulmanes, así como para quienes no tienen una afiliación religiosa.

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¿Qué le ocurre al alma al morir y durante el estado de coma?

Al referirse a lo que, según sus creencias, ocurre después del fallecimiento físico, Valencia aseguró que existe un túnel y una luz en el plano espiritual. Para explicar su percepción sobre el estado de los pacientes en coma, utilizó la analogía de una “habitación oscura”.

Según su explicación, si dicha habitación simbólica cuenta con dos puertas, existiría una posibilidad de que la persona continúe con vida; si, por el contrario, solo tiene una puerta, el fallecimiento sería inevitable.

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La médium también manifestó que la permanencia prolongada de un paciente en coma podría estar relacionada, desde su perspectiva, con asuntos pendientes o con la necesidad de alcanzar tranquilidad en el entorno familiar antes de desencarnar.

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Como ejemplo, mencionó el caso de la madre del actor Fernando Gutiérrez, a quien, según relató, acompañó durante su tránsito espiritual después de identificar la presencia del espíritu de un sobrino de la mujer, quien había fallecido años atrás por leucemia.

¿Qué más dijo Ayda Valencia?

Con base en las canalizaciones que, según afirmó, realiza diariamente, Ayda Valencia sostuvo que las personas que mueren por suicidio no irían a un infierno o averno, sino que iniciarían un proceso espiritual de tránsito similar al que, desde su perspectiva, atraviesan quienes fallecen por otras circunstancias.

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En cuanto al concepto del infierno, la especialista manifestó que no correspondería a un lugar físico en el más allá, sino a una experiencia terrenal relacionada con el karma y el principio de causa y efecto.

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