Esto es lo que ocurre cuando guardas en casa las cenizas de un familiar fallecido

Ayda Valencia pasó por El Klub de La Kalle y ofreció un balance sobre sus vivencias en el ámbito paranormal, la gestión de energías y el manejo de objetos dentro de la vivienda.

La especialista, quien cuenta con más de 20 años de trayectoria en el campo esotérico, dedicó buena parte de la entrevista a responder las inquietudes de la audiencia sobre la costumbre de conservar en casa los restos cremados o las cenizas de seres queridos fallecidos.

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Durante el diálogo con la mesa de El Klub, Ayda Valencia fue consultada directamente sobre si resulta perjudicial mantener las urnas dentro del hogar, encenderles velas o colocar recipientes con agua junto a ellas.



Desde su perspectiva, la vidente calificó esta práctica como “nefasta” y explicó que, a su juicio, en los restos biológicos “ahí no está ni su abuela ni su mamá ni su papá ni su hijo ni nadie”.

¿Por qué, según Ayda Valencia, no es bueno dejar las cenizas de un familiar en casa?

Ayda Valencia señaló que conservar una urna dentro de la vivienda no significa mantener la esencia protectora del familiar fallecido. Por el contrario, aseguró que estos restos representan “un almacenamiento de dolor”, asociado, según su explicación, con los procesos físicos e incineratorios por los que atravesó el cuerpo.

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En esa misma línea, advirtió sobre lo que considera una posible atracción de cargas desfavorables. Según la vidente, “entidades pueden llegar ahí y se alimentan de tu dolor y ese dolor atrae energía negativa”.

Para explicar los efectos energéticos que atribuye a estas situaciones, la especialista compartió el caso de una vivienda que visitó durante un proceso de armonización.

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Valencia relató que, al ingresar al inmueble, percibió un ambiente particularmente frío y notó un deterioro considerable en el estado de salud de una niña de cuatro años. Al revisar la habitación de la menor, encontró que sobre una repisa ubicada justo encima de la cuna se encontraba el cofre con las cenizas de su abuelo fallecido.

Después de reubicar los restos, la especialista reiteró su recomendación de evitar conservar este tipo de elementos dentro de las viviendas. Como alternativa, aconsejó realizar algún ritual de despedida o buscar otros espacios para recordar al ser querido.

“Si no lo quieren llevar a un cementerio, siembren un árbol, vayan al mar, háganle un ritual bonito, pero la casa es el lugar menos indicado para tener las cenizas de nada ni de nadie”, afirmó.

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¿Se pueden hacer tatuajes u otros tributos con las cenizas de una persona?

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Asimismo, la terapeuta respondió las preguntas de los oyentes relacionadas con la elaboración de recuerdos personales a partir de cenizas humanas, entre ellos anillos, dijes e incluso tatuajes realizados con tinta mezclada con estos restos.

Desde su perspectiva, Valencia sostuvo que este tipo de prácticas son “pésimas” y aseguró que podrían generar alteraciones espirituales o impregnaciones energéticas.

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La especialista también extendió esta recomendación a quienes deciden conservar las cenizas de sus mascotas como una forma de mantenerlas cerca después de su fallecimiento. En ese sentido, señaló que se debería evitar guardar “las cenizas de nada ni de nadie, ni del gato ni del perro ni del hámster, nada”.

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Finalmente, la invitada recomendó sustituir la conservación de las cenizas dentro del hogar por otras prácticas que, según su perspectiva, pueden contribuir a armonizar los espacios. Entre ellas mencionó la aromaterapia, la música de alta vibración y el uso de palo santo.

De acuerdo con ella, estas alternativas ayudarían a que “los campos electromagnéticos estén más livianos” y favorecerían, desde su visión espiritual, el descanso de quienes han fallecido.

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