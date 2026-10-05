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La Kalle  / Entretenimiento  / Ocio  / ¿Los gatos negros son de mala suerte? El verdadero significado que pocos conocen

¿Los gatos negros son de mala suerte? El verdadero significado que pocos conocen

La médium Ayda Valencia habló en El Klub de La Kalle sobre los estigmas hacia los gatos y explicó por qué, según su perspectiva, estos felinos absorben la energía del hogar.

Gato negro en un entorno esotérico representando la protección energética y los mitos de mala suerte
La médium Ayda Valencia explicó en El Klub el verdadero significado espiritual de los gatos negros y cómo limpian la energía del hogar
Foto: IA
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 5 de oct, 2026

Durante generaciones, los gatos negros fueron relacionados con la mala suerte, la oscuridad y diferentes creencias populares. Sin embargo, la médium Ayda Valencia explicó en una entrevista en El Klub de La Kalle que estos felinos tendrían una función completamente distinta dentro de los hogares.

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Según la especialista en temas paranormales, los gatos negros ocupan un lugar importante desde la época de los egipcios y su vínculo con lo místico no tendría el significado que muchas personas imaginan. Para la médium, su presencia está relacionada con la protección energética.

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La experta explicó que estos animales tendrían la capacidad de permanecer en espacios donde existen cargas consideradas densas. Por eso, si un gato pasa bastante tiempo en un rincón determinado de la casa, su comportamiento podría estar relacionado con la percepción de esas vibraciones.

¿Por qué los gatos negros absorben energías negativas?

Durante su intervención, Ayda Valencia habló sobre la capacidad que atribuye a estos animales para percibir campos magnéticos y detectar lugares con energías pesadas. Según su explicación, el felino suele ubicarse justamente donde percibe esas condiciones.

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La médium señaló que: "Al gato sí se le confiere un poder bastante fuerte porque ellos, los gatos, en las casas... en el lugar de la casa donde haya campos energéticos muy negativos es donde él más va a estar porque se absorbe mucha energía de esa".

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A partir de esta explicación, ella sostuvo que la presencia de un gato negro no debería interpretarse como una señal negativa. Por el contrario, aseguró que estos animales pueden cumplir una función relacionada con la protección y la transformación de las cargas del entorno.

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De hecho, Ayda fue enfática al explicar esta creencia: "El gato, al contrario, en vez de hacer cosas malas, nos protege". Por eso, observar los lugares donde permanece la mascota podría ser una manera de identificar espacios que, según su interpretación, concentran una mayor carga energética negativa.

¿Qué representan los gatos negros?

La mala fama de los gatos negros estaría relacionada con la imagen que durante años mostró el cine, pues las producciones audiovisuales reforzaron la idea de que estos animales acompañaban a personajes vinculados con brujería y/o prácticas místicas:"Nosotros vemos en las películas que toda bruja, la que malentienden que son esas brujas de caldero, tiene a su gato negro al lado".

La vidente también agregó que esta imagen: "Es parte más de la escenografía como tal que realmente el gato haga algo allí". Según explicó, la relación del felino con lo místico sí está presente dentro de estas creencias, pero su propósito no sería perjudicar a quienes conviven con él.

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También señaló que algunas personas intentan utilizar esa energía de manera contraria: "Utilizan esa energía, pero en sentido contrario, como esa burla, y a intensificar ese poder del gato como tal, que me es místico" enfatizó en proteger a estos animales.

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Durante la entrevista en El Klub de La Kalle, Ayda Valencia cerró este tema con un llamado directo al cuidado de las mascotas y los menores: "cuiden el gatico, cuiden a los niños, cuiden todo". Así, la especialista insistió en la importancia de velar por su bienestar.

Mira la entrevista completa:

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