¿Qué pasa con el alma de quienes se quitan la vida? Monseñor Andrés Tirado aclara

Durante una reciente emisión del programa radial y audiovisual El Klub de La Kalle, el sacerdote y exorcista Monseñor Andrés Tirado sostuvo un diálogo directo con la mesa de trabajo sobre fenómenos paranormales, el plano invisible y los misterios que rodean a la muerte.

En medio del bloque de preguntas del público y de los conductores de la emisora, surgió uno de los interrogantes más inquietantes y debatidos en el ámbito de la espiritualidad: qué ocurre con el estado espiritual de aquellas personas que deciden quitarse la vida o que fallecen de manera inesperada en accidentes trágicos.

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La pregunta formulada en los micrófonos de la emisora planteó si es real la creencia de que quienes fallecen bajo estas circunstancias —mencionadas en el programa mediante el término "desvivirse" para evitar restricciones en la transmisión— quedan atrapados en el plano terrenal como almas en pena o vagando en el espacio.



Si te interesa comprender la postura que maneja la teología independiente y la experiencia de un exorcista sobre este tema, a continuación te presentamos las explicaciones detalladas que entregó el religioso en la entrevista.



¿Es verdad que las personas que se quitan la vida quedan en pena según Monseñor Andrés Tirado?

Frente a la consulta puntual realizada en El Klub de La Kalle, Monseñor Andrés Tirado afirmó que existen múltiples registros e historias en el ámbito espiritual que respaldan esta posibilidad y contestó de forma directa que, "en cierta forma, sí" ocurre este fenómeno.

El sacerdote detalló que, cuando una persona atraviesa un momento de intensa angustia o de ira desbordada, puede llegar a tomar una mala decisión respecto a su existencia. Esta acción genera una alteración inmediata en su tránsito hacia el plano espiritual.

No obstante, el invitado enfatizó en la emisora que la situación no se puede categorizar de manera absoluta ni aplica exactamente igual para la totalidad de los casos.

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Tirado explicó que en estas circunstancias se debe considerar la intervención de la misericordia de Dios, la cual actúa de forma particular ante el sufrimiento humano.

Aunque aclaró que no todas las personas que fallecen por esta causa terminan atrapadas, sí reconoció que existen almas que quedan vagando por un tiempo en el plano terrenal debido a la forma traumática en que se produjo su deceso.

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¿Qué ocurre con las almas en pena y cuál es la enseñanza brindada en El Klub de La Kalle?

En el desarrollo de la entrevista en El Klub de La Kalle, se expuso que la condición de un alma tras la muerte violenta o intempestiva —como la ocurrida en accidentes de tránsito devastadores— suele generar manifestaciones que las personas asocian con presencia de espíritus o fenómenos paranormales.

Monseñor Tirado indicó que la desesperación en el momento final es un factor determinante, pero reiteró que la oración constante de los allegados y la apelación a la misericordia divina son herramientas fundamentales que pueden ayudar en el proceso de estas entidades.

Durante la conversación, el líder religioso, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes, recordó que su trayectoria abarca la formación en exorcismos y liberaciones en escenarios internacionales como el Vaticano y México.

Por esta razón, aconsejó a los oyentes de la emisora no caer en la desesperación ni en el temor infundado, sino fortalecer su vida espiritual a través de la buena conducta y la oración sincera.

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¿Qué otros temas de protección y visiones abordó el sacerdote durante la entrevista?

Además de abordar el tema de las almas que quedan en pena, la entrevista en El Klub de La Kalle sirvió de escenario para que Monseñor Andrés Tirado compartiera diversos aspectos sobre la protección contra la brujería, las ataduras espirituales y los riesgos de practicar artes adivinatorias como el tarot.

Según el exorcista, al hacer uso de barajas u otros métodos de adivinación se abren puertas a entidades espirituales que pueden provocar contaminación en las personas o derivar en casos graves de posesión.

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Para contrarrestar estas influencias negativas, el monseñor recomendó recurrir a oraciones con amplio poder de protección. Entre los pasajes bíblicos sugeridos en el programa resaltó el Salmo 91, el Salmo 23 y el Salmo 106, explicando que recitarlos con verdadera fe y concentración permite mantener una barrera espiritual efectiva.

Asimismo, recomendó consultar su libro titulado Cómo enfrentar al demonio y vencerlo, donde incluye herramientas y un listado de comprobación para identificar posibles afectaciones espirituales.

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Finalmente, durante la emisión en El Klub de La Kalle, el sacerdote entregó una primicia sobre una visión premonitoria reciente que tuvo a través de un sueño.

En dicha experiencia, observó que en Bogotá o en zonas cercanas a la capital se registraba un terremoto con una magnitud de 6 grados o un poco más alta.

Ante este pronóstico, Tirado instó a la ciudadanía a no entrar en pánico, sino a orar para modificar los acontecimientos futuros y mantener listo un kit de emergencias en el hogar.

Mira la entrevista completa: