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Alarmante VIDEO de Epa Colombia con Wadith Manzur tras altercado en prisión: "Tortura"

Un video grabado en la Escuela de Carabineros muestra una fuerte discusión por problemas de convivencia entre la empresaria Daneidy Barrera Rojas y el excongresista Wadith Manzur.

Video de Epa Colombia y Wadith Manzur: causas del enfrentamiento y detalles de sus traslados a prisión
Video de Epa Colombia y Wadith Manzur: causas del enfrentamiento y detalles de sus traslados a prisión
Foto: Redes sociales
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 18 de sept, 2026

La empresaria e influencer Daneidy Barrera Rojas, popularmente conocida como Epa Colombia, y el exrepresentante a la Cámara Wadith Manzur protagonizaron una fuerte discusión mientras permanecían recluidos en la Estación de Carabineros de la Policía Nacional, ubicada en el norte de Bogotá.

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Este suceso encendió de inmediato las alarmas en redes sociales y generó una intensa polémica mediática.

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El material audiovisual fue difundido por la también creadora de contenido Yina Calderón a través de sus historias en la plataforma Instagram.

Según explicó Calderón, ella recibió las imágenes directamente de su amiga Epa Colombia y decidió publicarlas para visibilizar la situación que enfrenta la empresaria. En el video compartido se puede observar a Barrera en medio de un altercado verbal con Manzur.

Además, la publicación fue acompañada por un mensaje de alerta en el que Calderón expresó su profunda preocupación por las condiciones de reclusión de la influenciadora y escribió:

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“No es justo todo lo que le está pasando a Epa. Necesitamos ayuda urgente, señor presidente”.

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¿Qué pasó entre Epa Colombia y Wadith Manzur en la Escuela de Carabineros?

La disputa verbal habría comenzado por problemas de convivencia y diferencias respecto al uso del espacio compartido que separaba las zonas de reclusión de cada uno.

Sin embargo, se debe aclarar que la grabación difundida en redes sociales comienza cuando la discusión ya se encontraba en curso.

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Por esta razón, el material grabado no permite conocer de manera exacta qué sucedió instantes antes ni determinar el motivo preciso que desencadenó el desacuerdo.

“¿Dónde corro más la cortina, dónde más? Lo que usted me está haciendo es persecución y tortura. No señor, no señor”, se le escucha decir a Barrera en el video compartido por Yina Calderón.

A pesar de la falta de antecedentes inmediatos en el video, la difusión del clip causó revuelo público e incrementó la inquietud sobre el estado de la empresaria en su sitio de detención provisional.

¿Por qué estaban recluidos Epa Colombia y Wadith Manzur y a dónde fueron trasladados?

Para entender el contexto completo de los involucrados, es importante recordar las razones judiciales por las cuales ambos permanecían en las instalaciones policiales.

Por un lado, Daneidy Barrera Rojas está cumpliendo una condena de 63 meses y 15 días de prisión por delitos vinculados a los daños infligidos contra la infraestructura del sistema TransMilenio durante las jornadas de protesta desarrolladas en Bogotá en el año 2019.

Debido a que ingresó a prisión a comienzos de 2025, a la empresaria de keratinas le resta por cumplir una pena aproximada de cuatro años y medio.

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Por otro lado, Wadith Manzur, quien ejerció como representante a la Cámara por el Partido Conservador, se encuentra privado de la libertad mientras avanza una investigación penal en su contra por su presunta vinculación al entramado de corrupción registrado en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) durante el gobierno de Gustavo Petro.

Posteriormente a la permanencia de ambos en la Escuela de Carabineros, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) adelantó un operativo especial de reubicación y traslado de internos.

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Como parte de esta medida, Epa Colombia fue trasladada directamente al pabellón de mujeres de la cárcel Picaleña, ubicada en la ciudad de Ibagué. Por su parte, el excongresista Wadith Manzur fue remitido el 15 de septiembre de 2026 a la cárcel La Picota de Bogotá.
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Estos movimientos forman parte de directrices orientadas a revisar las condiciones de permanencia de personas privadas de la libertad en estaciones de policía y guarniciones militares en el territorio colombiano.

En el caso del exrepresentante Manzur, su traslado se dio en conjunto con el de otros personajes públicos e implicados en el expediente de la Ungrd, entre los que figura Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes.

Asimismo, en dicha estación policial también se encontraban recluidos Hecson Alexys Benito Castro, exgobernador de Vichada condenado por peculado por apropiación, Víctor Gamboa, alcalde de Villa de Leyva, Álex Vernot, relacionado con el caso Hyundai, y Emiro Rojas, exdirector del DAS.

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