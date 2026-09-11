Aparece video de Epa Colombia esposada y con cadenas en los pies antes de sus audiencias

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’, volvió a ser noticia luego de que se conociera un video en el que se observa su traslado a los juzgados de Ibagué, tras salir del Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué, conocido como Picaleña.

El procedimiento judicial llamó la atención por las medidas de seguridad implementadas durante el desplazamiento de la creadora de contenido hacia las instalaciones de los juzgados locales.

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En las imágenes difundidas por usuarios en redes sociales se observa a ‘Epa Colombia’ siendo trasladada bajo custodia de funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).



¿Qué se conoció del traslado de ‘Epa Colombia’ por el Inpec?

Durante la diligencia judicial, Daneidy Barrera Rojas permaneció bajo custodia del personal del Inpec. El traslado tuvo como destino la sede de los juzgados ubicada en inmediaciones de la avenida Ambalá con calle 69, en la zona de Los Arrayanes, en Ibagué.

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En el video se observa a la creadora de contenido con esposas en las manos y dispositivos de sujeción con cadenas en sus extremidades inferiores. Las imágenes generaron numerosas reacciones entre los usuarios de redes sociales.

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Reacciones al video de ‘Epa Colombia’

La publicación del video generó opiniones divididas en redes sociales. Mientras algunos usuarios cuestionaron las condiciones del procedimiento y el nivel de sujeción utilizado durante el traslado, otros señalaron que este tipo de medidas pueden hacer parte de los protocolos de seguridad empleados para el desplazamiento de personas privadas de la libertad hacía diligencias judiciales.

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Hasta el momento, las imágenes continúan generando comentarios entre los usuarios, mientras la creadora de contenido cumple su condena.

¿Por qué ‘Epa Colombia’ está en la cárcel?

Daneidy Barrera Rojas cumple una condena de 63 meses y 15 días de prisión, impuesta por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación del servicio público de transporte e instigación a delinquir con fines terroristas.

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Los hechos ocurrieron durante las jornadas de protesta de noviembre de 2019, cuando la creadora de contenido protagonizó actos vandálicos contra estaciones e infraestructura del sistema de transporte masivo TransMilenio en Bogotá.

Vista de la cárcel de Picaleña en Ibagué, centro penitenciario donde se encuentra recluida Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia Foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de INPEC y redes sociales

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Cabe recordar que Barrera Rojas fue trasladada a Ibagué el pasado 7 de agosto. Anteriormente, se encontraba recluida en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional, en Bogotá.

Su traslado al Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué, Picaleña, se produjo luego de que surgieran cuestionamientos relacionados con los presuntos beneficios que estaría recibiendo durante su permanencia en el centro de reclusión de Bogotá. La decisión, según lo señalado en el caso, fue emitida por el presidente Abelardo de la Espriella.