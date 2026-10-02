Confesión de Dany Hoyos sobre su abuela con Alzheimer; promesa que le hizo antes de morir

El humorista, escritor, gestor cultural y presentador colombiano Dany Alejandro Hoyos, ampliamente reconocido por crear e interpretar al popular personaje Suso el Paspi, compartió detalles muy íntimos sobre la relación con su abuela paterna, Leonila González.

Durante una entrevista informativa, el comediante recordó con especial afecto a la mujer que definió como la persona que más ha amado en su vida después de su madre, detallando la manera en que ella impulsó su talento desde la infancia y cómo vivieron juntos el proceso de la enfermedad de Alzheimer.

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¿Quién era la abuela de Dany Hoyos y cuál fue su papel en los inicios del creador de Suso el Paspi?

Leonila González fue la abuela paterna de Dany Hoyos y se convirtió en una figura central para su desarrollo personal y artístico.



Según relató el propio humorista, su abuela identificó de forma temprana la capacidad cómica y comunicativa que él poseía cuando apenas era un niño.

En las reuniones y fiestas familiares, Leonila solía apagar el equipo de sonido, sentaba a Dany en una silla frente a los asistentes y le pedía que hablara debido a la gracia de sus comentarios.

Inclusive, le decía a la gente que lo escuchara en ese momento porque más adelante ya no sería gratis.

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Además de haber sido su primera impulsora en el entretenimiento, la abuela de Dany Hoyos está vinculada directamente con una de las prendas más representativas de la televisión colombiana: el saco blanco y negro utilizado por el personaje Suso el Paspi.

Dicha prenda pertenecía originalmente a Leonila, quien se la regaló a su nieto. Cuando la enfermedad de Alzheimer ya afectaba la memoria de su abuela, ella observaba las transmisiones de Suso en televisión y le decía a su hija Doris que ese muchacho tenía puesto su saco.

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Al mismo tiempo, comentaba que ese personaje no podía ser su nieto Dany porque su "rey" tenía los dientes muy lindos, mientras que el personaje de la pantalla era mueco.

Por estas razones, Dany Hoyos afirma que su abuela fue la gestora y la base principal de su carrera artística. La cercanía entre ambos era muy estrecha, al punto de considerarse su nieto preferido, un vínculo especial que compartió junto a su prima Viviana.

Como muestra de ese afecto, Leonila le dejó como herencia principal un baúl de madera con más de cien años de antigüedad que perteneció a la bisabuela del humorista.

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En este objeto, que hoy custodia Dany Hoyos, su abuela guardaba cobijas grandes, sacos para el frío, fotografías y diversos documentos.

¿Cómo vivió Dany Hoyos la enfermedad de Alzheimer de su abuela y qué recuerdos conserva de ella?

Leonila González falleció el 25 de marzo, hace diez años, como consecuencia de la enfermedad de Alzheimer. A pesar del progresivo deterioro cognitivo que padecía, Dany Hoyos procuró acompañarla de manera constante durante su proceso.

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El comediante explicó que, aunque ella olvidaba la mayoría de las cosas, mantenía intacto el recuerdo de una canción específica que ambos cantaban juntos cada vez que él la visitaba.

Durante esos encuentros, Dany disfrutaba escuchar una y otra vez las mismas historias que su abuela le repetía debido a la pérdida de memoria. Asimismo, recuerda los breves momentos de lucidez que ella manifestaba.

En una ocasión en la que el humorista llegó afanado a la vivienda pidiendo el almuerzo a su tía y pidiéndole a su abuela que le contara cómo había conocido a su abuelo, Leonila lo miró y le respondió:

"Ni usted tiene tiempo para escuchar ni yo memoria para contarle". Ese instante llevó a Dany a detener su afán para dedicarle atención sin prisa.

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A diez años de su fallecimiento, Leonila González sigue siendo una figura fundamental en los proyectos futuros de Dany Hoyos.

El escritor colombiano expresó que la única persona a quien siente que le debe la creación de un libro es a su abuela paterna, siendo la promesa de escribir una obra en su honor una de sus principales razones de vida.

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Mira la entrevista completa: