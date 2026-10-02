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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Andrea Valdiri confiesa dura situación que vivió en su infancia: “Un amigo de mi papá…”

Andrea Valdiri confiesa dura situación que vivió en su infancia: “Un amigo de mi papá…”

La creadora de contenido sorprendió al contar varias situaciones que marcaron su infancia y le dejaron importantes enseñanzas para su vida.

Retrato de la influenciadora colombiana Andrea Valdiri acompañado de un círculo superior que ilustra una niña triste abrazando un osito, en referencia a la dura confesión de su infancia.
La reconocida creadora de contenido Andrea Valdiri abrió su corazón para revelar un difícil episodio de su infancia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales y Google Flow
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 2 de oct, 2026

Andrea Valdiri volvió a estar en boca de todos, especialmente de sus seguidores, luego de sorprender a la opinión pública al revelar por primera vez detalles inéditos sobre las difíciles situaciones que atravesó durante su infancia y juventud.

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En medio de una entrevista concedida al espacio ‘Dímelo King’, la creadora de contenido habló abiertamente sobre algunos de los momentos más complejos de su vida, marcados por la tensión en su hogar, episodios de violencia y otras experiencias que dejaron huella en ella.

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¿Qué dijo Andrea Valdiri sobre lo ocurrido durante su infancia?

Uno de los momentos que más sorprendió durante la entrevista ocurrió cuando Andrea Valdiri contó que, a temprana edad, fue víctima de abuso por parte de una persona cercana a su familia y amiga de su papá.

“A mis nueve años abusó de mí un amigo de mi papá”, afirmó durante la entrevista. Sin embargo, la creadora de contenido decidió no profundizar en los detalles de este episodio de su vida.

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De igual forma, Andrea Valdiri explicó que, además de esta situación, los problemas y las peleas dentro de su hogar eran frecuentes. Incluso, aseguró que llegó a desear que no llegaran los fines de semana, pues, según su relato, era durante esos días cuando los conflictos se intensificaban.

Mientras otros niños dedicaban su tiempo libre a jugar, ella vivía una realidad completamente distinta. “En la etapa de mi niñez, mientras otros niños jugaban, yo estaba los fines de semana en el cuarto con las manitos así”, recordó.

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¿Qué otra situación reveló Andrea Valdiri de su infancia?

Además de esta experiencia, la empresaria recordó un enfrentamiento que tuvo con su papá.

Según su relato, ambos llegaron a enfrentarse físicamente, situación que terminó provocándole una lesión en la muñeca y requirió ir a un centro médico. “Me di una muñequera con mi papá y me mandó a la clínica”, relató.

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Valdiri explicó que, a partir de los 14 años, entendió que debía estar preparada para protegerse por sus propios medios frente a cualquier circunstancia. Al respecto, señaló: “Yo desde los 14 años dije: ‘Me tengo que defender de cualquier hombre que venga a mi vida’”.

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¿Cómo afrontó estos problemas Andrea Valdiri?

Pese a las experiencias que atravesó durante su infancia, Andrea Valdiri explicó que, en su etapa adulta, tomó la decisión de buscar ayuda profesional para afrontar y procesar las situaciones que había vivido.

La creadora de contenido señaló que recurrió a la ayuda psicológica como parte de su proceso para sanar las secuelas que le dejaron algunas de esas experiencias.

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Finalmente, la empresaria compartió una reflexión sobre la sanación y el perdón. Según explicó, gracias a la terapia ha logrado soltar parte del dolor acumulado y perdonar a las personas que le hicieron daño.

“Uno no puede guardar rencor”, concluyó la empresaria durante la entrevista.

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