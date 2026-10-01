Yina Calderón estalla contra despedida de soltera de Luisa Fernanda W: "Parece tan ficti"

Yina Calderón volvió a referirse a una polémica de la farándula colombiana. Esta vez, la empresaria de fajas cuestionó la despedida de soltera de Luisa Fernanda W, realizada en Cartagena, y también habló de la invitación de última hora que recibió Ornella Sierra.

La celebración se llevó a cabo el pasado fin de semana en Cartagena y terminó generando comentarios por diferentes situaciones relacionadas con su preparación. El tema llegó hasta una transmisión en vivo de la empresaria, donde le preguntaron directamente qué opinaba del evento.

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La creadora de contenido respondió sin filtros y puso en duda la imagen de exclusividad que, según ella, proyectan este tipo de celebraciones en redes sociales. Entre risas, aseguró que no fue invitada y cuestionó la forma en que se muestra la vida de algunos famosos.



“No me invitaron, jajaja, amiga, yo no sé, pero es que eso a mí me parece tan ficti la vida de ella”, manifestó durante la transmisión, dejando claro que prefiere otro tipo de celebraciones, más cercanas a las costumbres populares.

¿Por qué Yina Calderón cuestionó la despedida de soltera Luisa Fernanda W?

La influencer señaló que las celebraciones que aparecen en redes sociales, “todas puestecitas”, pueden mostrar una realidad distinta de lo que ocurre puertas adentro. Por eso, aseguró que no cree en proyectar una vida completamente idealizada.

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“Me parece como ficticia la despedida de soltera soñada, y uno va a ver y viven vueltos mierda dentro del hogar, por eso prefiero la despedida de soltera a lo criollo, alo pueblo, alo juguemos tejo (...) Yo a esas despedidas de soltera de cuentos de hadas no les creo”, afirmó Yina.

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Pero la empresaria no se quedó únicamente con la celebración. Otro punto que llamó su atención fue la llegada de Ornella Sierra a la lista de invitadas, pues, según la información que circuló en redes sociales, habría sido incluida a última hora después de que otras personas cancelaran su asistencia.

Sobre esta situación, fue directa y cuestionó el hecho de que Ornella aceptara la invitación. “Ornella no tiene dignidad, ¿usted cree que a mí me invitan de últimas, pa’ una fiesta, como si yo no valiera?”.

Además, calificó a la invitada de “muy tonta” y sostuvo que, desde su perspectiva, una persona debe tener dignidad y decidir no asistir cuando recibe una invitación de último momento para ocupar el lugar de otra persona.

¿Por qué Luisa Fernanda W invitó a Ornella?

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Antes de los comentarios de Yina, Luisa Fernanda W había contado en sus redes sociales cómo terminó invitando a Ornella a su despedida. La futura esposa de Pipe Bueno explicó que inicialmente estaba pensando en la manera de hacerle la invitación, pues no estaba incluida en la lista.

La situación cambió cuando dos de las invitadas cancelaron su asistencia, aparentemente por motivos personales. Luisa relató que dos de ellas le informaron que no podrían asistir y entonces encontró la posibilidad de cederle a la modelo el espacio que había quedado disponible: “Tristemente me dice Itza que no va a ir y Dios mío, todo lo que había organizado para Itza se lo puedo ceder a Ornella”.

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En ese mismo relato, también dijo que: “Ornella es la persona más de buenas del mundo, o sea de verdad”. La frase generó diferentes comentarios entre los internautas, quienes reaccionaron a la manera en que fue explicado el cambio en la lista de invitadas.

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Por su parte, la modelo no mostró molestia frente a lo ocurrido. En redes sociales decidió tomarse la situación con humor y compartió una frase con la que hizo referencia a su papel dentro de este tipo de planes entre amigos: “Amigos, por favor, soy la amiga pato, que pa’ todo lado voy”.

Ante los comentarios que surgieron alrededor de la situación, la festejada volvió a pronunciarse y cuestionó la forma en que algunos internautas interpretaron sus palabras. “Imagínense que yo estoy impresionada cómo las personas sacan todo de contexto. […] Siempre a muchas personas les encanta armar guerras donde no las hay”.

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