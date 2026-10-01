El CDT con la tasa de interés más alta de octubre; ofrece hasta 13% de rentabilidad

Si tienes un dinero ahorrado y buscas una alternativa de bajo riesgo para hacer crecer tu capital durante octubre de 2026, los Certificados de Depósito a Término (CDT) se mantienen como una de las herramientas financieras más atractivas y seguras del mercado.

Se trata de un mecanismo en el que depositas tus recursos en una entidad financiera durante un plazo previamente pactado, con el objetivo de generar rendimientos sobre tu suma inicial.

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En la actualidad, el mercado colombiano ofrece la posibilidad de abrir un CDT con montos desde los 50 mil pesos.



Sin embargo, al momento de elegir dónde colocar tus recursos, es indispensable que verifiques que la institución elegida esté debidamente vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia (Superfinanciera) y cuente con la protección del fondo de garantías Fogafín.



Al acordar las condiciones del depósito, la entidad financiera asume el compromiso de entregarte las ganancias generadas junto con el capital invertido una vez finalice el tiempo estipulado.

Por esta razón, resulta fundamental realizar una comparación analítica entre las diferentes opciones que ofrece el sector bancario antes de tomar una decisión.

¿Cuáles son los CDT con mayor rentabilidad para invertir en octubre de 2026?

Para este mes de octubre, la plataforma especializada 'Mejor CDT' dio a conocer el listado de las entidades financieras que están ofreciendo las tasas de rentabilidad efectiva anual (E.A.) más elevadas para los ahorradores e inversionistas:

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KOA: Lidera el mercado con una rentabilidad del 13% E.A., exigiendo un monto mínimo de apertura de $250.000 pesos.

Lidera el mercado con una rentabilidad del 13% E.A., exigiendo un monto mínimo de apertura de $250.000 pesos. Banco Unión: Ocupa la segunda posición con una tasa del 12.9% E.A. y un requerimiento de monto mínimo de $500.000 pesos para la apertura.

Iris: Se ubica en el tercer lugar con una rentabilidad del 12.65% E.A., destacándose por permitir una apertura accesible con un monto mínimo desde $100.000 pesos.

Estas tres instituciones encabezan las alternativas de mayor rendimiento efectivo anual reportadas para iniciar inversión en octubre.

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¿Qué aspectos debes evaluar antes de abrir un CDT en Colombia?

Abrir un CDT requiere evaluar varios factores técnicos y financieros para asegurarte de que el producto se ajuste a tu perfil de ahorro.

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De acuerdo con las recomendaciones del Banco Santander, existen seis aspectos fundamentales que debes examinar detenidamente antes de formalizar la apertura:

Evalúa tu objetivo financiero: Define con claridad el propósito de tu inversión y el tiempo en el que requerirás disponer de tus ganancias. Selecciona el plazo adecuado: Ten en cuenta que, por regla general en este tipo de instrumentos, entre más largo sea el plazo que fijes con la entidad, mayor será la rentabilidad que generará tu depósito. Prioriza la gestión digital: Prefiere aquellas alternativas de CDT que te permitan realizar tanto la apertura como la administración del producto 100% online para optimizar tu tiempo. Considera la retención en la fuente: Ten presentes los aspectos tributarios aplicables sobre tus rendimientos financieros, como el impuesto de retención en la fuente sobre las ganancias generadas. Ajusta el monto a tu liquidez: Selecciona una suma a invertir que te resulte cómoda y que no comprometa la liquidez que necesitas para tus gastos cotidianos o imprevistos. Utiliza los simuladores web: Aprovecha las herramientas de simulación disponibles en las plataformas de las entidades financieras para calcular con precisión los rendimientos antes de contratar.

Al cruzar la rentabilidad ofrecida con el respaldo de la Superfinanciera y Fogafín, podrás seleccionar la alternativa que mejor proteja e incremente tu capital durante este periodo.

