Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
DESPIDO INJUSTIFICADO
INTERESES CDT
NÚMEROS GANADORES BALOTO

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Economía  / Cayó Baloto Revancha en Bogotá: estos son los números que le dieron la suerte a un jugador

Cayó Baloto Revancha en Bogotá: estos son los números que le dieron la suerte a un jugador

El ganador de la modalidad revancha se lleva un premio en efectivo de $3.400 millones, luego del sorteo 2.716, realizado el miércoles 30 de septiembre de 2026.

Cayó Baloto Revancha en Bogotá
Cayó Baloto Revancha en Bogotá
/ FOTO: Creada por La Kalle con Gemini
Por: Liliana Pinzón Garzón
|
Actualizado: 1 de oct, 2026

Un jugador de Bogotá acertó los números necesarios para quedarse con el acumulado de Baloto en la modalidad de Revancha. El ganador se lleva un premio de $3.400 millones, en el sorteo 2.716, realizado el miércoles 30 de septiembre de 2026.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

El tiquete ganador fue adquirido bajo la modalidad automática a través de Baloto.com, de acuerdo con la información suministrada por el operador.

Publicidad

Últimas noticias

Indemnización por despido sin justa causa en Colombia: fórmula y ejemplo con $2 millones de salario
Economía

Despido injustificado en Colombia: calcula cuánto te toca cobrar si ganas $2 millones

Dónde abrir un CDT en octubre de 2026: opciones desde 13% de rentabilidad anual
Economía

El CDT con la tasa de interés más alta de octubre; ofrece hasta 13% de rentabilidad

Los números que hicieron posible el premio mayor fueron 04, 10, 14, 18 y 23, acompañados de la súper balota 07. Los resultados oficiales del sorteo confirman un ganador en la categoría de cinco aciertos más la súper balota, con un premio de $3.400 millones.

¿Cuántos ganadores hubo en Baloto Revancha?

El sorteo dejó 33.786 ganadores entre las diferentes categorías de premios y una premiación total de $3.541.502.050. Además del acumulado, hubo un ganador que acertó cinco números sin la súper balota y obtuvo un premio de $22.054.450.

La caída del acumulado ocurrió después de que en el sorteo del lunes 28 de septiembre no hubiera ganador del premio mayor. En esa jornada, Revancha tenía un acumulado de $3.200 millones y pasó a $3.400 millones para el siguiente sorteo.

Esta es la cuarta vez durante 2026 que Revancha entrega uno de sus grandes acumulados y, en esta ocasión, el premio mayor llegó a Bogotá.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Ahora el ganador deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente para conocer el procedimiento y las condiciones correspondientes al reclamo del premio.

Puedes ver:

Datáfono en el celular con Nequi: funcionamiento, costos de la tarifa y celulares compatibles
Economía

Nequi lanza nueva opción para recibir dinero y permite convertir tu celular en datáfono

Cómo retirar dinero de Davivienda y DaviPlata en Olímpica: paso a paso y puntos habilitados
Economía

Sacar dinero de Davivienda y DaviPlata en cajas de Olímpica; pasos para retiro sin tarjeta

Publicidad

El resultado también se produce en medio del crecimiento del canal digital de Baloto, que, según la información suministrada por el operador, ya supera el millón de usuarios registrados.

Desde el lanzamiento de Revancha, el 25 de mayo de 2022, hasta el 27 de septiembre de 2026, el operador reporta más de $425.617 millones entregados en premios a 12.373.513 ganadores y más de $268.982 millones transferidos al sistema de salud.

Publicidad

¿Qué pasa ahora con Revancha?

Tras la entrega del acumulado, el premio vuelve a comenzar su ciclo de acumulación. Para el sorteo del sábado 3 de octubre, Revancha quedó nuevamente con un acumulado de $2.000 millones, según los resultados oficiales publicados por el operador.

El caso deja además un dato particular: el premio mayor fue obtenido mediante un tiquete adquirido de manera digital y con modalidad automática, mientras que los demás participantes continúan teniendo la posibilidad de adquirir sus jugadas a través de los canales habilitados por el operador.

Como ocurre con cualquier juego de azar, los resultados de cada sorteo son independientes y no permiten anticipar cuáles serán los números ganadores de las siguientes jornadas.

Relacionados

Baloto