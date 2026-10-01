Cayó Baloto Revancha en Bogotá: estos son los números que le dieron la suerte a un jugador

Un jugador de Bogotá acertó los números necesarios para quedarse con el acumulado de Baloto en la modalidad de Revancha. El ganador se lleva un premio de $3.400 millones, en el sorteo 2.716, realizado el miércoles 30 de septiembre de 2026.

El tiquete ganador fue adquirido bajo la modalidad automática a través de Baloto.com, de acuerdo con la información suministrada por el operador.

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Los números que hicieron posible el premio mayor fueron 04, 10, 14, 18 y 23, acompañados de la súper balota 07. Los resultados oficiales del sorteo confirman un ganador en la categoría de cinco aciertos más la súper balota, con un premio de $3.400 millones.



¿Cuántos ganadores hubo en Baloto Revancha?

El sorteo dejó 33.786 ganadores entre las diferentes categorías de premios y una premiación total de $3.541.502.050. Además del acumulado, hubo un ganador que acertó cinco números sin la súper balota y obtuvo un premio de $22.054.450.



La caída del acumulado ocurrió después de que en el sorteo del lunes 28 de septiembre no hubiera ganador del premio mayor. En esa jornada, Revancha tenía un acumulado de $3.200 millones y pasó a $3.400 millones para el siguiente sorteo.

Esta es la cuarta vez durante 2026 que Revancha entrega uno de sus grandes acumulados y, en esta ocasión, el premio mayor llegó a Bogotá.

Ahora el ganador deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente para conocer el procedimiento y las condiciones correspondientes al reclamo del premio.

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El resultado también se produce en medio del crecimiento del canal digital de Baloto, que, según la información suministrada por el operador, ya supera el millón de usuarios registrados.

Desde el lanzamiento de Revancha, el 25 de mayo de 2022, hasta el 27 de septiembre de 2026, el operador reporta más de $425.617 millones entregados en premios a 12.373.513 ganadores y más de $268.982 millones transferidos al sistema de salud.

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¿Qué pasa ahora con Revancha?

Tras la entrega del acumulado, el premio vuelve a comenzar su ciclo de acumulación. Para el sorteo del sábado 3 de octubre, Revancha quedó nuevamente con un acumulado de $2.000 millones, según los resultados oficiales publicados por el operador.

El caso deja además un dato particular: el premio mayor fue obtenido mediante un tiquete adquirido de manera digital y con modalidad automática, mientras que los demás participantes continúan teniendo la posibilidad de adquirir sus jugadas a través de los canales habilitados por el operador.

Como ocurre con cualquier juego de azar, los resultados de cada sorteo son independientes y no permiten anticipar cuáles serán los números ganadores de las siguientes jornadas.