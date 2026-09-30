Alina Lozano rompe en llanto y dice “no lo superó” en video: ¿mensaje para Jim Vásquez?

Alina Lozano volvió a estar en boca de todos debido a un video que compartió en sus redes sociales, en el que aparece llorando y envía un particular mensaje a sus seguidores.

A lo largo de la publicación, la artista se mostró visiblemente conmovida y entre lágrimas, una situación que inicialmente generó inquietud entre sus seguidores, quienes se preguntaban qué le había ocurrido.

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¿Por qué lloró Alina Lozano?

Durante el video publicado en su cuenta de Instagram, la actriz se dejó ver afectada y señaló que la situación que estaba atravesando representaba una de las pruebas más difíciles de afrontar para ella.

“Esto ha sido de los golpes más duros que he recibido para mí, yo me hago la fuerte”, mencionó en el video.

Según explicó, aunque suele caracterizarse por mostrar una actitud fuerte y sentirse capacitada para superar diferentes dificultades, esta situación terminó desbordándola al punto de sentir que no podía lidiar con ella.

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Sin embargo, para tranquilidad y sorpresa de sus fanáticos, Alina Lozano explicó posteriormente que el motivo de su desconsuelo era el valor de su reciente recibo del agua.

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La actriz reveló que la factura ascendió a 500.000 pesos colombianos, una cifra que consideró excesiva e injustificada. Según explicó, tanto ella como la empleada de servicio hacen todo lo posible para ahorrar agua. En medio de la situación, la mujer se acercó y le dio un abrazo para intentar tranquilizarla.

Para dejar clara su reacción frente al cobro, la actriz añadió en la descripción de la publicación la frase: “No lo he podido superar”.

¿Qué más se conoció del video de Alina Lozano llorando?

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Por otro lado, la empleada de servicio de la actriz se dirigió directamente a la cámara y, en tono de broma, mencionó que ahora sería importante que Alina consiguiera un nuevo marido que la ayudara a pagar las deudas.

La situación generó numerosas reacciones entre sus seguidores. Mientras algunos usuarios tomaron con humor el mensaje y el tono de la publicación, otros cuestionaron este tipo de bromas y señalaron que estas situaciones pueden resultar agotadoras.

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Además, algunos seguidores interpretaron el comentario sobre el cobro de los servicios públicos como una posible indirecta dirigida a su expareja, Jim Velásquez.

Cabe señalar que la pareja confirmó su separación hace varios meses y que actualmente Velásquez se encuentra radicado en México.

¿Cómo fue la relación de Alina Lozano y Jim Velásquez?

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Alina Lozano y Jim Velásquez protagonizaron una de las relaciones más mediáticas del entretenimiento nacional, marcada desde el comienzo por una diferencia de edad de más de 30 años entre la reconocida actriz y el creador de contenido.

Tras iniciar su romance a través de contenidos para redes sociales, la pareja enfrentó críticas de personas que cuestionaban la autenticidad de su relación. Posteriormente, consolidaron su unión con una boda civil y religiosa a finales de 2023.

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Durante más de dos años, compartieron públicamente diferentes momentos de su relación, incluidas crisis, reconciliaciones y un proceso de fertilidad, manteniendo la atención de sus seguidores.

Sin embargo, la relación llegó a su fin en 2026, cuando ambos confirmaron su separación después de varios meses de distanciamiento.

Recientemente, en septiembre de 2026, Alina Lozano volvió a referirse públicamente a su expareja luego de recibir comentarios sobre Jim Velásquez en sus redes sociales, en donde esta lo defendió sobre los comentarios que recibió.