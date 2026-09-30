EPS Sanitas cambia entrega de medicamentos en Bogotá: consulta los nuevos puntos

La Entidad Promotora de Salud inició una reestructuración estratégica en sus servicios de dispensación farmacéutica, lo que implica el reemplazo gradual de gestores como Audifarma y Cruz Verde.

En la capital del país, donde la EPS concentra el 22% de la población total (distribuida entre 1,6 millones de usuarios en el régimen contributivo y más de 157.000 en el régimen subsidiado), la red de Droguerías Colsubsidio asumirá responsabilidades operativas en el suministro de fármacos.

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Esta modificación busca fortalecer la red de atención, optimizar los tiempos de respuesta ante los usuarios y asegurar el acceso continuo a los tratamientos.



A nivel nacional, donde la EPS supera los 6,1 millones de afiliados, los ajustes también abarcan a múltiples municipios y capitales a través de alianzas con diferentes gestores especializados.



¿Dónde reclamar los medicamentos de EPS Sanitas en Bogotá desde el 1 de noviembre?

Para los usuarios en la capital, la transición establece que la dispensación de medicamentos no incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (No PBS) —que venía realizando Audifarma— estará a cargo de Colsubsidio desde el 1 de noviembre de 2026.

Por su parte, los medicamentos que sí pertenecen al Plan de Beneficios en Salud (PBS) continuarán siendo entregados por Cruz Verde únicamente hasta el 31 de octubre de 2026, fecha tras la cual Colsubsidio asumirá la totalidad del servicio en Bogotá.

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Si necesitas reclamar tus fármacos en Bogotá, debes acudir a uno de los cuatro puntos habilitados por Colsubsidio en sectores estratégicos de la ciudad:

Colsubsidio Calle 26: ubicado en la Calle 27 #25-45, local 3. Presta atención de lunes a viernes entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m., y los sábados de 7:00 a. m. a 6:00 p. m..

ubicado en la Calle 27 #25-45, local 3. Presta atención de lunes a viernes entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m., y los sábados de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.. Colsubsidio Portal Norte: situado en la Avenida Carrera 45 #176-31, piso 1. Su horario de servicio es de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 7:00 p. m., y los sábados de 7:00 a. m. a 5:00 p. m..

situado en la Avenida Carrera 45 #176-31, piso 1. Su horario de servicio es de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 7:00 p. m., y los sábados de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.. Colsubsidio Clínica Roma: localizado en la Carrera 80 #53-20 sur, local 3. Atiende a los afiliados de lunes a sábado desde las 8:00 a. m. hasta las 7:00 p. m..

localizado en la Carrera 80 #53-20 sur, local 3. Atiende a los afiliados de lunes a sábado desde las 8:00 a. m. hasta las 7:00 p. m.. Colsubsidio Centro Comercial Unicentro Occidente: ubicado en la Carrera 111C #86-74. Dispone de atención al público de lunes a sábado de 8:00 a. m. a 7:00 p. m..

Si vives en los municipios aledaños de Cundinamarca, ten en cuenta que la red se distribuye así: en Chía, Cajicá, Cota, Fusagasugá, Girardot, La Calera, Soacha, Villeta y Zipaquirá el operador encargado será Disfarma, mientras que en Funza, Madrid, Mosquera y Tocancipá la dispensación se realizará en Droguerías Colsubsidio.

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¿Debes solicitar una nueva fórmula médica por el cambio de operador en EPS Sanitas?

Una de las inquietudes habituales entre los pacientes es si deben acudir nuevamente al médico para renovar sus autorizaciones.

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EPS Sanitas confirmó que tus fórmulas médicas actuales y las órdenes registradas en la plataforma Mipres conservan su validez original hasta la fecha de vencimiento fijada por el profesional de la salud.

Por lo tanto, no requieres pedir una nueva cita médica ni realizar trámites adicionales por el solo hecho del cambio de farmacia.

Si posees medicamentos pendientes por reclamar, únicamente debes presentar la orden médica correspondiente en el nuevo establecimiento asignado.

En caso de que el tratamiento requiera autorización, recuerda llevar el número o soporte de la misma. Adicionalmente, la EPS enviará mensajes de texto a los usuarios que requieran autorización previa, indicando el nombre exacto de la farmacia a la que deben dirigirse.

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Al momento de retirar tu medicamento en el nuevo punto habilitado, deberás cancelar el valor de la cuota moderadora o del copago cuando corresponda según tu régimen. Los fármacos de control especial también serán entregados en estas sedes.

Respecto a la entrega domiciliaria, el servicio se mantendrá para aquellos pacientes priorizados por la entidad, quienes serán contactados telefónicamente para coordinar el despacho.

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Para el resto de los usuarios, la opción de domicilio podrá solicitarse directamente a la nueva farmacia asignada, sujeto a la disponibilidad de dicha modalidad en cada municipio.

¿Cómo consultar la red de dispensación en otras ciudades de Colombia?

El proceso de reorganización de gestores farmacéuticos se extiende a diferentes regiones del país:

Medellín y Antioquia: la empresa Ramédicas asumirá progresivamente, entre el 1 y el 15 de octubre, la dispensación que gestionaba Cruz Verde. En Medellín atenderá en las carreras 80, 46, 43A y Mall La Gran Vía. En Envigado (C.C. City Plaza), Itagüí (C.C. Arrayanes), Bello (Carrera 50 #46-130) y Rionegro (Carrera 48 #51-85) el servicio iniciará el 1 de octubre.

la empresa Ramédicas asumirá progresivamente, entre el 1 y el 15 de octubre, la dispensación que gestionaba Cruz Verde. En Medellín atenderá en las carreras 80, 46, 43A y Mall La Gran Vía. En Envigado (C.C. City Plaza), Itagüí (C.C. Arrayanes), Bello (Carrera 50 #46-130) y Rionegro (Carrera 48 #51-85) el servicio iniciará el 1 de octubre. Bucaramanga : desde el 1 de octubre, Disfarma reemplazará a Cruz Verde para medicamentos PBS y No PBS, operando en Gold Green para el régimen contributivo y en la calle 34 para el subsidiado.

: desde el 1 de octubre, Disfarma reemplazará a Cruz Verde para medicamentos PBS y No PBS, operando en Gold Green para el régimen contributivo y en la calle 34 para el subsidiado. Cali y Barranquilla: en Cali, Cafam gestiona entregas en sedes como Tequendama, Calle 5, Calle 6 y Carrera 1; mientras que en Barranquilla el operador Éticos asumió la red en puntos como Alto Prado y Torcoroma.

en Cali, Cafam gestiona entregas en sedes como Tequendama, Calle 5, Calle 6 y Carrera 1; mientras que en Barranquilla el operador Éticos asumió la red en puntos como Alto Prado y Torcoroma. Otras regiones: la dispensación estará a cargo de Discolmets en Yopal, Florencia, Leticia y San Vicente del Caguán; Medisfarma en Popayán; Disfarma en Ibagué (Paseo Comercial Arkacentro); y Suministros y Dotaciones Cañahuate en Arauca y Arauquita.

Para confirmar la ubicación exacta de tu punto de entrega, puedes ingresar al portal web oficial de EPS Sanitas en las secciones "Red de atención", "Medicamentos PBS" y "Medicamentos no PBS", seleccionando tu departamento y municipio.