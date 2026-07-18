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Invima lanzó alerta por suplemento para adelgazar con falso registro sanitario: piden no consumirlo

Si tiene este producto en casa, las autoridades recomiendan suspender su consumo y verificar su registro sanitario.

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Persona con sobrepeso midiéndose su estomago
Imagen de referencia creada con IA
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 18 de jul, 2026

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una nueva alerta sanitaria tras detectar la comercialización de un suplemento para adelgazar que estaría utilizando un registro sanitario falso. La entidad hizo un llamado a los consumidores para que no compren ni consuman este producto mientras avanzan las acciones de inspección y control.

La advertencia se conoció luego de varias denuncias y de las verificaciones adelantadas por el Invima, las cuales permitieron establecer que el producto incumple la normatividad sanitaria vigente y, además, promociona supuestos beneficios para la salud que no cuentan con autorización de la autoridad competente.

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Invima alerta por suplemento para adelgazar con falso registro sanitario

De acuerdo con la información entregada por el Invima, el producto señalado es "Linaza Canadiense, Té Verde y Chía", de la marca Fibra Plan, el cual se comercializa utilizando el número de registro sanitario RSA 19320410. Sin embargo, la entidad aclaró que dicho registro no ha sido otorgado oficialmente, por lo que su uso es irregular.

Durante las inspecciones también se evidenció que este suplemento es promocionado con afirmaciones sobre supuestos efectos para la salud, entre ellos ayudar a eliminar grasa corporal, favorecer la pérdida de peso, reducir el colesterol y fortalecer el sistema inmunológico. El Invima advirtió que ninguna de estas propiedades cuenta con respaldo o autorización sanitaria.

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Ante esta situación, la autoridad sanitaria recomendó a la ciudadanía abstenerse de adquirir o consumir el producto. Asimismo, indicó que las personas que ya lo hayan comprado deben suspender inmediatamente su uso y reportar cualquier posible reacción adversa a través de los canales oficiales del Instituto.

El Invima también recordó que los alimentos y suplementos no pueden promocionarse con propiedades preventivas, curativas o terapéuticas sin cumplir con los requisitos establecidos por la legislación colombiana, ya que este tipo de publicidad puede inducir a error a los consumidores y representar un riesgo para la salud pública.

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Como parte de las medidas adoptadas, la entidad solicitó a las secretarías de salud del país reforzar las labores de inspección, vigilancia y control para identificar este producto en el mercado e impedir que continúe comercializándose. Además, recordó a distribuidores y comerciantes que su venta puede dar lugar a medidas sanitarias por parte de las autoridades competentes.

Finalmente, el Invima invitó a los consumidores a verificar siempre la autenticidad del registro sanitario antes de comprar suplementos o alimentos que prometan beneficios para la salud. Para ello, recomendó utilizar únicamente los canales oficiales de consulta, con el fin de confirmar que el producto cuenta con autorización vigente y evitar riesgos asociados al consumo de artículos fraudulentos.

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