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Medicamentos para bajar de peso tienen sería advertencia por parte del Invima

El Invima lanzó una alerta sobre varios productos que se comercializan en redes sociales y advirtió que carecen de registro sanitario.

Estos son los medicamentos para bajar de peso sobre los que alertó el Invima
Estos son los medicamentos para bajar de peso sobre los que alertó el Invima, imagen de referencia
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 1 de jul, 2026

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió varias alertas sanitarias por la comercialización ilegal de productos promocionados como tratamientos para la pérdida de peso y el control de la obesidad.

Según la entidad, estos artículos se ofrecen principalmente a través de plataformas digitales, redes sociales y servicios de mensajería instantánea, en algunos casos promocionados por influenciadores.

Puedes leer: Alerta del Invima sobre parches para bajar de peso; piden suspender su uso de inmediato

Las alertas sanitarias No. 180, 181 y 184 de 2026 identifican múltiples sustancias que no cuentan con registro sanitario vigente en Colombia. Debido a ello, su comercialización es ilegal y estos productos son considerados fraudulentos, por lo que representan un riesgo para la salud de los consumidores.

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Entre los productos señalados se encuentran Retratutida, Retatutride, Tirzepatide Injection 10 mg y Retatrutide en distintas presentaciones. También figuran soluciones peptídicas como GHK-Cu, LIPO-C + B12, NAD+, DSIP (Péptido Inductor del Sueño Delta), Selank 10, Semax 10, PT-141 10 e Ipamorelin, entre otras.

¿Cuáles son los riesgos de estos productos, según el Invima?

El Invima explicó que estos artículos incumplen el Decreto 677 de 1995, ya que no han sido evaluados en términos de calidad, seguridad y eficacia. Además, advirtió que se desconoce su composición real, así como las condiciones en las que fueron fabricados, almacenados y transportados.

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La entidad también informó que ya se han recibido reportes de efectos adversos asociados a su consumo. Entre los síntomas registrados se encuentran:

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  • Mareo persistente y episodios de presíncope.
  • Alteraciones en el ciclo menstrual.
  • Cambios en el perfil lipídico confirmados mediante exámenes médicos.
  • Casos de aumento de peso, contrario al efecto que prometen estos productos.

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William Saza, coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima, explicó que se ha identificado una tendencia consistente en utilizar nombres de sustancias reconocidas o de medicamentos de interés internacional para inducir a error a los consumidores.

Según el funcionario, esta estrategia busca generar una falsa percepción de respaldo sanitario y seguridad que estos productos no tienen. Por ello, la autoridad sanitaria recomendó abstenerse de adquirir o consumir cualquiera de los artículos incluidos en las alertas.

Asimismo, recordó la importancia de verificar que todo medicamento cuente con un registro sanitario vigente antes de comprarlo. En caso de estar utilizando alguno de estos productos, recomendó suspender su uso de inmediato.

Finalmente, el Invima instó a la ciudadanía a desconfiar de ofertas que prometan pérdidas de peso rápidas o resultados extraordinarios, especialmente cuando se comercializan por canales no oficiales.

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