Jorge Robledo destapa el ‘chicharrón’ que heredará el próximo presidente: “Fue irresponsable”

En una reciente entrevista a los micrófonos de El Klub de La Kalle, el exsenador y profesor universitario Jorge Enrique Robledo presentó su análisis sobre la situación actual de Colombia y los desafíos que deberá enfrentar el próximo mandatario nacional.

Según Robledo, el panorama económico se define por una gestión que califica de irresponsable en términos fiscales y una falta de crecimiento que compromete el futuro del país a corto y largo plazo.

Puedes leer: Mhoni Vidente lanza predicción sobre el futuro de Colombia tras victoria de De la Espriella



El punto central de la preocupación de Robledo radica en lo que él denomina una "herencia" problemática. "Una de las herencias que le va a dejar Petro al próximo presidente es que se gastó más plata que la que se podía gastar, generó un déficit fiscal inmenso", afirmó el excongresista.



Para el analista, esta situación implica que el gobierno actual comprometió recursos de vigencias futuras: "Un presidente en su gobierno se gasta la plata del otro gobierno, del que sigue". Además, Robledo detalló que el déficit fiscal se sitúa en rangos alarmantes, entre el 5,3% y el 6,5% del Producto Interno Bruto (PIB).

Esta cifra representa un obstáculo técnico y político para el sucesor de Gustavo Petro, quien, según Robledo, "tiene que corregir ese déficit fiscal" mediante un recorte forzoso del gasto público. El exsenador atribuye parte de este gasto excesivo a prácticas de "clientelismo y politiquería", mencionando la contratación excesiva en oficinas estatales.

¿Qué más explicó Jorge Robledo?

Publicidad

Por otro lado, Jorge Robledo desestimó las cifras oficiales que sugieren una recuperación sólida. Señaló que el crecimiento promedio de la economía colombiana entre 2023 y 2025 es de apenas un 1,6% anual, cifra que describió como "una miseria para un país subdesarrollado como el nuestro".

Puedes leer: El pedido de Mafe Walker tras el triunfo de Abelardo de la Espriella; código alienígena

Publicidad

Bajo este ritmo, advirtió que Colombia tardaría 100 años en alcanzar un nivel de ingresos por habitante que garantice condiciones de vida aceptables. De igual forma, comentó que entre 2022 y 2024, aproximadamente 1,3 millones de colombianos abandonaron el país en busca de oportunidades económicas.

Finalmente, el exsenador criticó duramente la política energética del gobierno, plasmada en su libro sobre cambio climático. Sosteniendo que la intención de abandonar la producción de hidrocarburos es un error estratégico: "Si Colombia se queda sin petróleo y sin carbón, se hunde la economía, se revienta de hambre este país".

Mira también: Jorge Robledo destapa el chicharrón económico que Petro le heredará al próximo presidente