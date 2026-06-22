El pedido de Mafe Walker tras el triunfo de Abelardo de la Espriella; código alienígena

Después de la jornada electoral del 21 de junio, Mafe Walker sorprendió a sus seguidores al pronunciarse sobre la victoria de Abelardo de la Espriella. La creadora de contenido utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje relacionado con energías, conexiones telepáticas y la activación de "códigos" dirigidos al presidente electo.

A través de sus intervenciones en Instagram, Walker hizo un llamado a sus seguidores para canalizar frecuencias energéticas positivas hacia el futuro presidente, quien asumirá el cargo el próximo 7 de agosto para ser el próximo mandatario de todos los colombianos.

Puedes leer: ¿Le atinó o no? La fuerte predicción de Mhoni Vidente sobre Abelardo de la Espriella



En sus declaraciones, la mujer expresó su gratitud a quienes participaron en el proceso electoral y dedicó unas palabras a Abelardo de la Espriella. “Mis amores, gracias por activar ese código: me amo, te amo, Colombia. Vamos a enviar toda esa energía a Abelardo de la Espriella para liderar todo ese conocimiento”, afirmó Mafe Walker.



Cabe destacar que, en el territorio nacional, Abelardo de la Espriella obtuvo 12.951.856 votos, mientras que Iván Cepeda Castro alcanzó 12.703.886 sufragios, a la espera del escrutinio. Con estos resultados, se impuso en las urnas y se convirtió en el sucesor de Gustavo Petro en la Presidencia de la República.

¿Qué más mencionó Mafe Walker sobre Abelardo de la Espriella?

Publicidad

Asimismo, la influenciadora aseguró que Colombia cumple un papel espiritual clave en el contexto global. “Gracias por esa telepatía, por esa conexión… Colombia representa el sol. Gracias por enviar toda esa energía a Colombia, por activar las conexiones y hacer vibrar los corazones de todo el planeta”, añadió.

Puedes leer: Abelardo gana el preconteo por estrecho margen: ¿Por qué falta el escrutinio final?

Publicidad

Posteriormente, Mafe Walker publicó un video en el que se le observa celebrando en medio de una multitud mientras suena el himno nacional, reforzando su mensaje de optimismo frente al cambio de gobierno que habrá en los próximos meses.

Antes de la jornada electoral, la creadora de contenido ya se preparaba espiritualmente y asistió a una jornada de conexión en las Piedras del Tunjo, ubicadas en el municipio de Facatativá, un lugar conocido por la relevancia cultural e histórica que algunos relacionan con energías especiales.

Finalmente, Mafe Walker cerró su intervención deseándole éxitos al nuevo presidente en su gestión. “Siempre toda la sabiduría para que puedas liderar”, concluyó en sus redes sociales.

Mira también: Discurso de Abelardo de la Espriella: envió contundente mensaje a Petro