Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
ABELARDO PRESIDENTE
REACCIÓN DE LA ESPRIELLA
REACCIÓN CEPEDA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / El pedido de Mafe Walker tras el triunfo de Abelardo de la Espriella; código alienígena

El pedido de Mafe Walker tras el triunfo de Abelardo de la Espriella; código alienígena

Tras las elecciones presidenciales, la creadora de contenido compartió en redes sociales una reflexión sobre energías y conexiones dirigida al ganador de la jornada.

Mafe Walker reacciona al resultado electoral y envía mensaje espiritual a Abelardo de la Espriella
El pedido de Mafe Walker tras el triunfo de Abelardo de la Espriella; código alienígena
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 22 de jun, 2026

Después de la jornada electoral del 21 de junio, Mafe Walker sorprendió a sus seguidores al pronunciarse sobre la victoria de Abelardo de la Espriella. La creadora de contenido utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje relacionado con energías, conexiones telepáticas y la activación de "códigos" dirigidos al presidente electo.

A través de sus intervenciones en Instagram, Walker hizo un llamado a sus seguidores para canalizar frecuencias energéticas positivas hacia el futuro presidente, quien asumirá el cargo el próximo 7 de agosto para ser el próximo mandatario de todos los colombianos.

Puedes leer: ¿Le atinó o no? La fuerte predicción de Mhoni Vidente sobre Abelardo de la Espriella

En sus declaraciones, la mujer expresó su gratitud a quienes participaron en el proceso electoral y dedicó unas palabras a Abelardo de la Espriella. “Mis amores, gracias por activar ese código: me amo, te amo, Colombia. Vamos a enviar toda esa energía a Abelardo de la Espriella para liderar todo ese conocimiento”, afirmó Mafe Walker.

Te puede interesar

¿Cuándo se posesiona Abelardo de La Espriella como presidente de Colombia en 2026?
Noticias

Esta es la fecha en la que Abelardo de La Espriella asumirá la Presidencia de Colombia

Reacción de Abelardo de La Espriella: se declara ganador de las elecciones 2026
Noticias

Abelardo de la Espriella reacciona y asegura que es el ganador de las elecciones 2026

Cabe destacar que, en el territorio nacional, Abelardo de la Espriella obtuvo 12.951.856 votos, mientras que Iván Cepeda Castro alcanzó 12.703.886 sufragios, a la espera del escrutinio. Con estos resultados, se impuso en las urnas y se convirtió en el sucesor de Gustavo Petro en la Presidencia de la República.

¿Qué más mencionó Mafe Walker sobre Abelardo de la Espriella?

Publicidad

Asimismo, la influenciadora aseguró que Colombia cumple un papel espiritual clave en el contexto global. “Gracias por esa telepatía, por esa conexión… Colombia representa el sol. Gracias por enviar toda esa energía a Colombia, por activar las conexiones y hacer vibrar los corazones de todo el planeta”, añadió.

Puedes leer: Abelardo gana el preconteo por estrecho margen: ¿Por qué falta el escrutinio final?

Publicidad

Posteriormente, Mafe Walker publicó un video en el que se le observa celebrando en medio de una multitud mientras suena el himno nacional, reforzando su mensaje de optimismo frente al cambio de gobierno que habrá en los próximos meses.

Antes de la jornada electoral, la creadora de contenido ya se preparaba espiritualmente y asistió a una jornada de conexión en las Piedras del Tunjo, ubicadas en el municipio de Facatativá, un lugar conocido por la relevancia cultural e histórica que algunos relacionan con energías especiales.

Finalmente, Mafe Walker cerró su intervención deseándole éxitos al nuevo presidente en su gestión. “Siempre toda la sabiduría para que puedas liderar”, concluyó en sus redes sociales.

Mira también: Discurso de Abelardo de la Espriella: envió contundente mensaje a Petro

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Mafe Walker

Abelardo de la Espriella