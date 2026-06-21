Abelardo gana el preconteo por estrecho margen: ¿Por qué falta el escrutinio final?

El panorama electoral se encuentra en su punto de máxima tensión. Con el 99.24% de las mesas procesadas en el boletín informativo del preconteo, Abelardo se posiciona a la cabeza con 12,878,969 votos, superando a Cepeda, quien acumula 12,617,038 votos.

Aunque la ventaja matemática actual favorece a Abelardo, las leyes electorales y la prudencia matemática obligan a mantener la cautela. Declarar un ganador absoluto en este instante es un error conceptual y legal.

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Para entender la situación actual, es fundamental analizar la brecha numérica.

La diferencia entre ambos candidatos es de exactamente 261,931 votos. Si bien este número parece amplio a simple vista, en el universo de una elección masiva representa apenas un margen cercano al 1.03% del total de la votación entre ambos contendientes.

Un porcentaje tan estrecho convierte este escenario en un empate técnico virtual para los sistemas de verificación, lo que exige esperar hasta el último voto indexado.

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La diferencia crucial entre preconteo y escrutinio

La razón principal por la cual no se puede proclamar formalmente a Abelardo como mandatario electo radica en la naturaleza de nuestro sistema electoral. El proceso actual consta de dos etapas estrictamente diferenciadas:



El Preconteo: Es un proceso puramente informativo y no vinculante. Su objetivo es calmar la expectativa pública mediante la transmisión rápida de los datos contenidos en los formularios de los jurados. Al ser un conteo telefónico o digital veloz, es susceptible a errores humanos de digitación, transcripción o sumas rápidas. El Escrutinio Definitivo: Este es el único proceso con validez jurídica. Lo realizan comisiones escrutadoras integradas por jueces, notarios y registradores. Aquí se revisan, una a una, las actas físicas originales de cada mesa de votación. Durante esta fase se resuelven las inconsistencias, se validan los votos impugnados y se corrigen los errores matemáticos del preconteo.

Resultados Elecciones Colombia 2026 /Foto: AFP

¿Qué puede cambiar con el 0.76% restante y las revisiones?

Falta por computar oficialmente el 0.76% de las mesas, el cual suele corresponder a zonas rurales de difícil acceso, consulados en el exterior o periferias urbanas con problemas de conectividad.

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En una contienda donde la distancia es de apenas un punto porcentual, los votos depositados en esas actas rezagadas cobran un valor definitivo.

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Sumado a esto, la historia electoral demuestra que durante el escrutinio suelen recuperarse miles de votos que fueron mal clasificados o que presentan tachaduras en los formularios iniciales.

Los equipos de campaña de Cepeda y Abelardo desplegarán a sus testigos electorales para pelear cada mesa en los escrutinios locales. Por lo tanto, la estabilidad institucional del país depende de la rigurosidad de este conteo técnico final. La moneda sigue en el aire hasta la firma del acta oficial.