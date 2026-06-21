Resultados Elecciones Colombia 2026: ¿Cuántos votos obtuvo Iván Cepeda?

La jornada electoral de la segunda vuelta presidencial en Colombia vive una de sus fases más definitivas y reñidas de la historia reciente.

Con el 99.74% de las mesas escrutadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, la tendencia de votación comienza a consolidar un panorama claro para el periodo constitucional 2026-2030.

Los datos oficiales del preconteo muestran una competencia estrecha entre ambos proyectos políticos, manteniendo en vilo a todo el territorio nacional.



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De acuerdo con el último boletín emitido por la autoridad electoral, el candidato Abelardo De Espriella lidera la votación con un total de 12.931.544 votos.

Por su parte, el aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, registra un acumulado de 12.684.994 votos hasta el momento. La diferencia matemática sitúa la balanza a favor de la oposición en el tramo final del procesamiento de datos oficiales.

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Este reporte parcial equivale a una distribución porcentual donde De Espriella concentra el 49.71% de los sufragios válidos contabilizados, frente al 48% obtenido por Cepeda.

Con solo un 3% de las mesas pendientes por computar en el sistema nacional, los analistas políticos señalan que revertir la brecha actual resulta estadísticamente complejo, definiendo prácticamente el rumbo de la jefatura de Estado.



Abelardo De Espriella: 12, 931.544 votos

12, 931.544 votos Iván Cepeda Castro: 12.684.994 votos

Comportamiento electoral en las regiones clave

El procesamiento del 97% de las mesas refleja una profunda división geográfica en el voto de los ciudadanos. Iván Cepeda ha logrado asegurar mayorías significativas en las regiones del litoral Pacífico, el Caribe y en el distrito capital de Bogotá.

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Sin embargo, este caudal de apoyos no fue suficiente para contrarrestar la masiva participación registrada en los departamentos de la zona central, Antioquia y el Eje Cafetero, donde la candidatura de De Espriella obtuvo sus márgenes más amplios de ventaja.

El voto en el exterior también ha jugado un papel determinante en el ensanchamiento de la diferencia durante las últimas horas, mostrando una marcada inclinación hacia las fuerzas de oposición en los consulados de América del Norte y Europa.

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Expectativa ante los pronunciamientos oficiales

A pesar de que las campañas políticas aún no han emitido declaraciones definitivas de victoria o aceptación de la derrota, los comités de ambas colectividades siguen con rigurosidad el reporte de las actas de votación faltantes.

Se espera que una vez se alcance el 99% del preconteo general, los candidatos se dirijan al país desde sus respectivas sedes de campaña en Bogotá.