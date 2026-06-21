¿Cuántos votos tuvo Abelardo De La Espriella? Resultados de Registraduría

El panorama político de Colombia dio un giro definitivo este domingo 21 de junio de 2026. Tras una jornada electoral intensa y bajo la mirada de observadores internacionales, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha consolidado los datos que sitúan a Abelardo De La Espriella, candidato del movimiento Defensores de la Patria, como el próximo presidente de la República para el periodo 2026-2030.

Si seguiste el minuto a minuto, habrás notado que aunque el inicio del preconteo favoreció momentáneamente a Iván Cepeda, la ventaja de 'El Tigre' se consolidó rápidamente conforme avanzaba la tarde.

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¿Cuántos votos tuvo Abelardo De La Espriella en las elecciones 2026?

La evolución del voto para Abelardo De La Espriella mostró un crecimiento sostenido desde el cierre de las urnas a las 4:00 p. m.



Según los reportes oficiales, el candidato comenzó en el primer boletín con apenas 1.146 votos (41,80 %). Sin embargo, al alcanzar el boletín número 5, con el 14,40 % de las mesas escrutadas, ya sumaba 1.355.062 votos, lo que representaba el 50,61 % del total.



El salto más significativo se dio a medida que ingresaban los datos de las grandes capitales y centros de votación masivos como Corferias.

Al corte de las 4:46 p. m., con el 80,44 % de las mesas informadas, De La Espriella ya superaba la barrera de los 10 millones, alcanzando los 10.281.481 votos (50,33 %).

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En el reporte detallado de las 4:56 p. m., con el 89,58 % de las mesas (109.317 de 122.000 informadas), el resultado parcial era de 11.580.989 votos para Abelardo De La Espriella (50,10 %) frente a los 11.153.725 de Iván Cepeda (48,25 %).

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Finalmente, con el 94,54 % de las mesas informadas, la Registraduría ratificó que De La Espriella mantiene el liderazgo con el 50,10 %, consolidando su triunfo en esta segunda vuelta.

¿Quién ganó las elecciones en Colombia hoy?

El ganador de la contienda es Abelardo De La Espriella, quien junto a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, asumirá las riendas del país.

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El triunfo fue reconocido por diversos sectores ante la tendencia irreversible mostrada por la Registraduría, a pesar de que los resultados del preconteo tienen un carácter informativo y la validez jurídica final reside en el escrutinio oficial.

