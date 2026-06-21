Abelardo de la Espriella nuevo Presidente de Colombia 2026 - 2030

Si estuviste siguiendo el minuto a minuto de esta jornada, ya sabes que este domingo 21 de junio Colombia se movilizó para elegir a su próximo mandatario en una segunda vuelta presidencial decisiva.

Desde muy temprano, a las 8:00 a. m., los puestos de votación abrieron sus puertas en todo el territorio nacional y en el exterior para recibir a los ciudadanos que querían definir el rumbo del país.

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Tras una intensa competencia electoral contra el candidato Iván Cepeda, los resultados entregados por la Registraduría Nacional del Estado Civil confirman que la balanza se inclinó a favor de Abelardo de la Espriella, quien ahora ostenta el título de próximo presidente de Colombia.



La jornada, que transcurrió bajo la atenta mirada de los votantes, cerró oficialmente a las 4:00 p. m., momento en el que los jurados iniciaron el conteo de votos y se activó la transmisión del preconteo oficial.

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Con el 100 % de las mesas escrutadas en Bogotá, el ahora presidente electo logró consolidar una diferencia marcada frente a su oponente.

Los datos consolidados que reflejan la victoria de Abelardo De La Espriella sobre Iván Cepeda son los siguientes:

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Votos de Abelardo De La Espriella: 11.580.989.

Votos de Iván Cepeda: 11.153.725.

Porcentaje de Abelardo De La Espriella: 50,10 %.

Porcentaje de Iván Cepeda: 48,25 %.

En el territorio nacional, Abelardo de la Espriella obtuvo un total de 11.580.989 sufragios, superando a la propuesta de Iván Cepeda, quien alcanzó los 11.153.725 votos.

Esta tendencia refleja que la intención de voto mayoritaria estuvo a favor de la propuesta de De la Espriella, quien alcanzó el 50,10 % de los votos, mientras que el apoyo a Cepeda representó el 48,25 % del total.

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¿Quién ganó las elecciones presidenciales en Colombia 2026?

El ganador de la contienda electoral de este año es Abelardo de la Espriella, quien se enfrentó en la segunda vuelta presidencial al candidato Iván Cepeda.

La victoria se consolidó luego de una jornada donde el ambiente electoral se sintió en cada rincón del país y el exterior, permitiendo que el nuevo mandatario se prepare para ocupar la Casa de Nariño en el próximo periodo.

