¿Le atinó o no? La fuerte predicción de Mhoni Vidente sobre Abelardo de la Espriella

La reciente jornada electoral en Colombia ha dejado al país en un estado de máxima expectativa política tras confirmarse la victoria de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial.

En medio del vertiginoso conteo de votos y las intensas reacciones en redes sociales, un fenómeno paralelo ha capturado la atención de la opinión pública: las predicciones de la famosa astróloga Mhoni Vidente.

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Durante semanas, miles de internautas se preguntaban si la vidente lograría acertar el complejo desenlace en las urnas. Hoy, con los datos del preconteo sobre la mesa, la gran pregunta es: ¿le atinó o no?

Las cartas del tarot sobre la mesa: El pronóstico de Mhoni Vidente

A comienzos de junio de 2026, Mhoni Vidente causó un enorme revuelo al lanzar una lectura de cartas enfocada exclusivamente en el futuro político colombiano.

A través de sus plataformas oficiales, la pitonisa aseguró con firmeza que el abogado penalista y empresario se quedaría con la victoria definitiva, alcanzando lo que ella catalogó como una votación "histórica".

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En su polémico video, detalló que las cartas señalaban directamente a un hombre de 47 años, nacido bajo el signo de Leo, características que coinciden con el perfil del líder de derecha. Sin embargo, el punto que generó mayor debate fue la precisión numérica de su premonición.

Mhoni Vidente echa las cartas y cuenta quién ganará en segunda vuelta: “13.7 millones de votos” Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

¿Se cumplieron las cifras de la astróloga?

Para determinar si Mhoni Vidente tuvo un acierto total o parcial, es indispensable confrontar sus declaraciones con los resultados de la Registraduría Nacional.

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La astróloga aseguró explícitamente en sus predicciones que el candidato de "Defensores de la Patria" alcanzaría la Presidencia con una suma exacta de 13.7 millones de votos.

Los datos finales de la reñida segunda vuelta presidencial frente a Iván Cepeda revelaron un panorama extremadamente ajustado.

Según los últimos boletines oficiales, Abelardo de la Espriella consolidó su triunfo superando la barrera de los 12.8 millones de sufragios.

Si bien la tendencia ganadora y el nombre del mandatario electo fueron un acierto contundente por parte de la vidente, la cifra exacta se desvió por un margen menor a un millón de votos debido a la polarización del electorado.

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El veredicto: ¿Fracaso o acierto profético?

Las redes sociales se encuentran completamente divididas ante este resultado. Por un lado, los seguidores de la mística celebran su capacidad para visualizar el ascenso del "Tigre" en un escenario político altamente volátil y polarizado.

Por otro lado, los críticos y analistas escépticos argumentan que predecir el triunfo de un candidato que ya lideraba las encuestas y la primera vuelta no requería de poderes sobrenaturales, restándole mérito al fallo en la cifra exacta de votantes.