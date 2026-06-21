Abelardo de la Espriella reacciona y asegura que es el ganador de las elecciones 2026

Abelardo de La Espriella reaccionó tras conocerse los resultados del preconteo de las elecciones presidenciales de Colombia y aseguró que su victoria es contundente.

El candidato se pronunció ante sus seguidores para agradecer el respaldo recibido en las urnas y afirmó que los colombianos tomaron una decisión que marca un nuevo rumbo para el país.

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Durante su mensaje, Abelardo destacó el apoyo de los votantes que acompañaron su candidatura y aseguró que, con los resultados conocidos, ya se considera el ganador de la contienda electoral.

La reacción se dio en medio de la atención nacional por los resultados del preconteo, donde Abelardo de La Espriella obtuvo 12.951.856 votos, mientras que Iván Cepeda Castro alcanzó 12.703.886 sufragios.

Abelardo celebró los resultados junto a su campaña

Tras conocer las cifras, Abelardo compartió su reacción en vivo junto a miembros de su campaña y sus seguidores.

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En su intervención aseguró que este era un momento para celebrar y reconoció el respaldo de quienes participaron en la jornada electoral.

El candidato manifestó su agradecimiento a los ciudadanos que depositaron su confianza en las urnas y afirmó que el resultado representa una victoria que, según sus palabras, es clara y contundente.

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Además, señaló que este nuevo camino será construido junto a su fórmula vicepresidencial, con quien aseguró que trabajará para dirigir el rumbo de Colombia durante los próximos años.

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La jornada electoral estuvo marcada por una diferencia reducida entre los dos candidatos con mayor votación, por lo que el escrutinio oficial continuará siendo una etapa clave para establecer los resultados definitivos del proceso.

Aunque Iván Cepeda reconoció el resultado inicial del preconteo como un primer dato del proceso electoral, su campaña señaló que esperará el escrutinio total antes de aceptar oficialmente la derrota.

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El candidato indicó que sus equipos jurídicos continuarán revisando las mesas reportadas mientras avanza la verificación definitiva de los resultados.

¿Cuándo se posesiona Abelardo de La Espriella como presidente de Colombia en 2026? /Foto: Facebook: Abelardo de la Espriella

El camino antes de llegar a la Casa de Nariño

Aunque los resultados del preconteo dieron a conocer una tendencia favorable para Abelardo de La Espriella, todavía debe avanzar el proceso oficial de escrutinio antes de la confirmación definitiva.

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Mientras tanto, el presidente electo tendrá por delante un periodo de transición antes de asumir oficialmente el cargo el próximo 7 de agosto de 2026.

Durante estas semanas deberá avanzar en la organización del equipo que lo acompañará, la elección de funcionarios y el proceso de empalme con el Gobierno saliente.

#Atención Se registran manifestaciones por la calle 26, en sentido oriente-occidente, por parte de simpatizantes del candidato Iván Cepeda con destino a Corferias.



Así mismo, se presentan algunos bloqueos en el Portal de las Américas, lo que obligó a suspender los servicios de… pic.twitter.com/59khvq6LxL — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 21, 2026

Reacción de Abelardo de la Espriella tras victoria en preconteo

“Agradecido con Dios. Pudimos derrotar al régimen; eso fue posible gracias a Dios y, por supuesto, a los 13 millones de colombianos que creyeron en nuestra propuesta. Vamos a salir desde nuestra sede principal en caravana rumbo a la Ventana al Mundo, donde realizaremos el pronunciamiento que cambiará a Colombia para siempre”.

"El mensaje de unión y respeto al voto de los 13 millones de colombianos que creyeron en la "patria milagro".

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El candidato electo mencionó que partirá desde su sede de campaña en Barranquilla hasta la Ventana al Mundo para, según indicó, realizar su pronunciamiento y celebrar junto a sus simpatizantes.