Reacción de Iván Cepeda tras preconteo: Campaña no concede la derrota frente a Abelardo

La carrera por la presidencia de Colombia ha entrado en su fase más crítica e irreversible.

Los datos actualizados del preconteo oficial de la Registraduría Nacional consolidan una reñida ventaja para Abelardo de la Espriella, quien acumula un total de 12,931,544 votos.

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Por su parte, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, registra 12,684,994 sufragios. Aunque la brecha matemática dibuja una tendencia, la estrecha distancia entre ambos líderes políticos mantiene al país en un vilo institucional que solo se resolverá mediante el escrutinio definitivo.

La diferencia matemática exacta entre los dos aspirantes se sitúa ahora en 246,550 votos.

En el contexto del censo electoral colombiano y el volumen masivo de votantes de esta jornada, este margen equivale a una brecha menor al 1% del total de la votación válida.

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Un porcentaje tan exiguo representa un empate técnico en términos de auditoría electoral, lo que impide legalmente declarar a un presidente electo de manera anticipada.

¿Cuántos votos tuvo Abelardo De La Espriella? Resultados de Registraduría Foto: Redes de Abelardo De La Espriella

Por qué el preconteo no otorga validez legal

La opinión pública debe comprender que las cifras actuales pertenecen al preconteo, un mecanismo estrictamente informativo, rápido y no vinculante.

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Este conteo inicial se realiza bajo una enorme presión de tiempo y es propenso a errores humanos involuntarios en la transmisión digital o la digitación de los formularios de mesa.

La verdadera definición legal de la presidencia recae sobre el Escrutinio Definitivo. Este proceso judicializado cuenta con las siguientes garantías:



Verificación de Actas: Jueces de la República, notarios y registradores examinan cada formulario físico original de forma minuciosa.

Jueces de la República, notarios y registradores examinan cada formulario físico original de forma minuciosa. Corrección de Errores: Se subsanan inconsistencias matemáticas, dobles marcaciones o tachaduras del preconteo informal.

Se subsanan inconsistencias matemáticas, dobles marcaciones o tachaduras del preconteo informal. Cómputo Extemporáneo: Se consolidan los votos de las mesas ubicadas en las zonas rurales más apartadas del territorio nacional y de los consulados en el extranjero.

Resultados Elecciones Colombia 2026 /Foto: AFP

Reacción de Iván Cepeda tras segunda vuelta

Con este panorama de 246 mil votos de diferencia, el comando de Iván Cepeda Castro ha ratificado que no concederá la derrota basándose en boletines informativos preliminares.

Los equipos jurídicos del Pacto Histórico se preparan para disputar y verificar cada acta en los comicios locales que inician de inmediato. El llamado general es a vigilar la cadena de custodia de los votos.

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Luego de conocerse los primeros resultados del preconteo electoral, Iván Cepeda dirigió un mensaje a sus seguidores y agradeció el respaldo recibido en las urnas.

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“Compatriotas, nuestro más sincero y afectuoso reconocimiento a los votantes que, con su respaldo, consolidan nuestra convicción de que el cambio social democrático es perfectamente posible y sigue vigente hoy en Colombia”, expresó.

Durante su declaración, Cepeda también hizo referencia a la diferencia estrecha entre los resultados obtenidos por las campañas y señaló que el preconteo corresponde a un dato inicial que aún "no tiene carácter oficial ni vinculante".

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“Reconocemos su primer resultado, pero debemos informar que nuestro grupo de testigos, abogadas y abogados están procediendo a impugnar 33 mesas en todo el territorio nacional. Una a una deben ser objeto de escrutinio”, afirmó.