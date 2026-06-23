Mhoni Vidente lanza predicción sobre el futuro de Colombia tras victoria de De la Espriella

Mhoni Vidente volvió a generar conversación en redes sociales tras pronunciarse sobre el futuro de Colombia luego de la victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales de 2026.

La reconocida astróloga mexicana compartió una lectura en la que expuso lo que, según su interpretación de las cartas, podría ocurrir durante los próximos cuatro años bajo el nuevo gobierno.

“Vamos a dejar en claro qué pasó en Colombia y qué va a pasar, ya es elegido completamente el presidente Abelardo”, expresó.



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Las declaraciones aparecieron poco después de que se conociera el resultado de la segunda vuelta presidencial, en la que De la Espriella logró imponerse frente a Iván Cepeda. Desde entonces, diferentes figuras públicas han reaccionado al resultado electoral, pero las palabras de Mhoni llamaron especialmente la atención entre sus seguidores.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la vidente aseguró que Colombia estaría entrando en una etapa distinta. Según explicó, las cartas que aparecieron durante su lectura muestran señales relacionadas con cambios importantes para el país.

Durante su intervención también recordó que el próximo 7 de agosto se realizará el cambio de mando presidencial, fecha en la que finalizará el periodo de Gustavo Petro. En medio de su análisis, habló de los desafíos que enfrentó Colombia durante los últimos años y de las expectativas que existen alrededor del nuevo mandatario.

¿Quién es la exesposa de Abelardo de La Espriella y por qué se divorciaron? (Foto: Abelardo de la Espriella Facebook.

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Las cuatro predicciones que hizo Mhoni sobre Colombia

Uno de los aspectos más comentados de la lectura fue la aparición de la carta del Emperador y la carta de la Estrella. Para Mhoni, ambas representan señales favorables y estarían relacionadas con oportunidades para el país en diferentes áreas.

La primera predicción estuvo enfocada en la economía. La astróloga aseguró que observa un panorama positivo para Colombia y mencionó que el dólar podría convertirse en un elemento que genere confianza para el gobierno que comenzará en agosto. Aunque no habló de cifras concretas, señaló que las cartas reflejan estabilidad y crecimiento.

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“Era antipático y llegó con suerte”, dijo.

El segundo punto estuvo relacionado con las inversiones. Según explicó, visualiza la llegada de proyectos importantes que podrían fortalecer distintos sectores económicos. Incluso utilizó la expresión “inversiones grandes” para describir lo que observa en su lectura sobre los próximos años.

Otro de los temas que abordó fue la seguridad. Mhoni indicó que Abelardo de la Espriella tendría un papel relevante en el fortalecimiento del control institucional y en la implementación de medidas enfocadas en generar mayor tranquilidad para los ciudadanos.

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La cuarta predicción se centró en lo que describió como una nueva etapa para Colombia. Durante el video insistió en que el país estaría comenzando un ciclo diferente, marcado por transformaciones políticas y económicas que influirían en el rumbo nacional.

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“Empieza una nueva era, un nuevo comienzo”, expresó la vidente mientras explicaba el significado de las cartas que aparecieron durante su consulta.

Lo cierto es que la lectura sobre Colombia se convirtió en uno de los temas más comentados entre quienes siguen de cerca las predicciones de la mexicana. Sus declaraciones llegaron en un momento de gran expectativa para el país, justo cuando comienza la cuenta regresiva para la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella.