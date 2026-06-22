La predicción de Ayda Valencia sobre Abelardo de la Espriella; no la tendrá fácil

La victoria de Abelardo de La Espriella en las elecciones presidenciales de Colombia ha provocado una ola de reacciones en diferentes sectores del país.

Mientras miles de ciudadanos siguen atentos a los primeros pasos del presidente electo, también han resurgido declaraciones realizadas meses atrás por Ayda Valencia, reconocida por su trabajo en terapias alternativas y por su participación en el programa Ellos están aquí.

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Tras conocerse los resultados de la jornada electoral del 21 de junio, numerosos usuarios en redes sociales comenzaron a compartir nuevamente una entrevista en la que Ayda Valencia habló sobre el futuro político de Colombia y sobre quién, según su percepción, terminaría llegando a la Casa de Nariño.

Las palabras de la especialista llamaron la atención porque, durante una conversación con Vibra, aseguró que el candidato que terminaría imponiéndose en las urnas sería precisamente Abelardo de La Espriella, quien compitió en segunda vuelta frente a Iván Cepeda.

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La predicción que volvió a circular tras las elecciones

En aquella entrevista, Ayda Valencia fue consultada sobre el panorama electoral y sobre el nombre de la persona que asumiría la Presidencia de Colombia. Su respuesta apuntó directamente a Abelardo de La Espriella.

Sin embargo, más allá de mencionar quién sería el ganador, también se refirió a los retos que enfrentaría el próximo mandatario una vez llegara al poder.

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Según explicó, el país atraviesa una situación compleja y el próximo gobierno tendría importantes desafíos por delante. Valencia señaló que el cambio que vendría para Colombia no sería sencillo y que el liderazgo del futuro presidente estaría marcado por decisiones difíciles.

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Durante su intervención recordó incluso una conversación que sostuvo con un exprocurador que evaluaba la posibilidad de aspirar a la Presidencia. De acuerdo con su relato, le recomendó no hacerlo porque, según su visión, a la persona que llegara al cargo le correspondería asumir una etapa especialmente exigente para el país.

Discurso de Abelardo de La Espriella, presidente electo, en Barranquilla

Las reacciones que dejaron sus palabras

Luego de que el resultado electoral comenzara a conocerse, las redes sociales se llenaron de comentarios sobre la antigua entrevista de Ayda Valencia.

Muchos usuarios recordaron que había mencionado el nombre de Abelardo meses antes de la jornada electoral y señalaron que su pronóstico terminó coincidiendo con el resultado del preconteo.

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Al mismo tiempo, otros internautas centraron la atención en las advertencias que hizo sobre el escenario que enfrentaría el próximo gobierno. Las opiniones fueron diversas y rápidamente el tema se convirtió en uno de los más comentados entre quienes siguen este tipo de predicciones.

