Se define la Presidencia: sigue en vivo el escrutinio final de las Elecciones 2026

Tras una jornada electoral histórica, los ciudadanos buscan los resultados del escrutinio final de las elecciones presidenciales.

El preconteo inicial de la Registraduría Nacional del Estado Civil dejó como ganador al abogado y empresario del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, quien obtuvo 12.959.542 de votos (49,66 %). Sin embargo, la moneda sigue en el aire debido al estrecho margen sobre su rival, Iván Cepeda.

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Es fundamental aclarar que los datos del preconteo poseen un carácter puramente informativo. Los resultados oficiales y con validez jurídica solo se consolidan mediante el proceso de escrutinio formal. Este mecanismo es el único que confirmará legalmente quién será el próximo presidente de la República para el período constitucional 2026-2030.

¿Cuándo se conocerá el resultado definitivo de la segunda vuelta?

De acuerdo con los lineamientos de la Misión de Observación Electoral (MOE), el escrutinio inició el mismo domingo tan pronto se cerraron las urnas.

El proceso avanza a medida que se reciben las actas de escrutinio de mesa (formularios E-14) diligenciadas por los jurados de votación.

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A diferencia del preconteo, este procedimiento no cuenta con una duración única ni con una fecha exacta de publicación. La velocidad del escrutinio final depende directamente de variables críticas: el volumen de mesas por escrutar, la cantidad de reclamaciones presentadas por los testigos de los partidos y la minuciosidad en la revisión de los documentos.

La MOE recordó que se escrutan estrictamente los datos del E-14, pero si existen tachaduras, enmendaduras o borrones, las comisiones deben realizar el reconteo directo de los votos.

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Inesperado efecto del voto en blanco: ¿Se repetiría elección entre Cepeda y De la Espriella? Foto: Redes sociales de Cepeda y De la Espriella

La declaración oficial del nuevo mandatario será anunciada de forma conjunta por la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Se estima que, debido a la presión política y la necesidad de brindar certezas al país, el anuncio oficial se realice en las próximas horas, previendo un cierre definitivo antes de este jueves 25 de junio.

Paso a paso: Cómo seguir el escrutinio en vivo y en directo

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Para evitar la desinformación y conocer los datos reales sin intermediarios, la Registraduría Nacional habilitó una plataforma de consulta pública en tiempo real. Sigue estas instrucciones para verificar el avance de las comisiones escrutadoras:



Ingresa al portal web oficial de la entidad a través de su navegador o digita www.registraduria.gov.co. Entra hacia la sección inferior de la página principal y selecciona el botón 'Escrutinios'. Accede al mapa interactivo y a los gráficos de consolidación nacional.

Dentro de este aplicativo, podrás monitorear en vivo la cantidad de mesas esperadas, las actas ya escrutadas y el porcentaje de mesas faltantes. Manténgase informado bajo los canales institucionales para seguir el desenlace de esta reñida contienda entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

