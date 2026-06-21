Discurso de Abelardo de la Espriella ante miles tras proclamarse presidente electo

La fiesta democrática se trasladó a las calles de la capital del Atlántico. Tras confirmarse los históricos resultados electorales de esta segunda vuelta presidencial, el mandatario electo, Abelardo de la Espriella, se dirige al país en una transmisión que puedes seguir EN VIVO y en directo.

El epicentro de esta masiva celebración es el emblemático monumento de la Ventana al Mundo en Barranquilla, lugar que se tiñó por completo de los colores de la bandera nacional.

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Desde tempranas horas de la tarde, miles de ciudadanos comenzaron a congregarse en las inmediaciones del monumento. Con camisas de Colombia, banderas y pancartas de apoyo, los simpatizantes convirtieron el norte de Barranquilla en un epicentro de júbilo y fervor político.

Tras abandonar su puesto de mando y lugar de campaña principal bajo estrictas medidas de seguridad, el presidente electo inició su recorrido hacia el punto de encuentro con sus electores.

Una entrada inédita: El arribo en un vehículo estilo "Papa Móvil"

La gran sorpresa de la noche, y que ya es tendencia viral en todas las redes sociales, fue la forma en la que el líder político ingresó a la plaza pública.

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Alrededor de las 9:00 p. m., Abelardo de la Espriella hizo su aparición en la Ventana al Mundo a bordo de un vehículo acondicionado con una cabina transparente blindada, con características idénticas a las de un "Papa Móvil".

Desde la plataforma del automotor, saludó a la multitud que coreaba su nombre de manera ensordecedora, rompiendo los protocolos tradicionales de las celebraciones políticas del país. Resguardado por este particular dispositivo y en medio de un despliegue de fuegos artificiales, el mandatario electo descendió del vehículo y subió con paso firme a la tarima principal para hablarle de frente a la nación.

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Sigue en vivo las palabras del presidente electo

A continuación, transmitimos en directo cada una de las declaraciones que marcan el rumbo del nuevo gobierno de la república.

"Gracias. Me llenan el corazón este fervor del pueblo colombiano y el apoyo que hemos recibido. Fue el motor que impulsó al Tigre para defender la democracia y la libertad de la patria.

Compatriotas, con una gratitud infinita hacia Dios, con el alma colmada de emoción y con un amor inmenso por Colombia, anuncio la noticia más importante de mi vida: el pueblo colombiano me ha confiado el honor de servirle como presidente de Colombia.

Gracias a cada colombiano que depositó su confianza en este proyecto. Gracias a quienes creyeron cuando parecía imposible. Pero, sobre todo, gracias a Dios, porque esta victoria no pertenece a un hombre; esta victoria pertenece a Colombia entera.

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Esta noche no ha triunfado una candidatura..."

El discurso, enfocado en la reconstrucción institucional y el desarrollo económico, busca enviar un mensaje contundente tanto a sus seguidores como a la oposición.

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Con Barranquilla como el escenario de fondo de este triunfo histórico, el país entero sintoniza el inicio de una nueva era política que promete profundas transformaciones en la agenda nacional.