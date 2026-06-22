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La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / VIDEO: Profesor Salomón acertó predicción sobre Abelardo de la Espriella en segunda vuelta

VIDEO: Profesor Salomón acertó predicción sobre Abelardo de la Espriella en segunda vuelta

El guía espiritual compartió su pronóstico sobre la segunda vuelta en el programa Cada loco con su tema, y este se cumplió.

Abelardo de la Espriella gana por estrecho margen e impulsa la predicción del Profesor Salomón
VIDEO: Profesor Salomón acertó predicción sobre Abelardo de la Espriella en segunda vuelta
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales y La Kalle
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 22 de jun, 2026

La contienda por la Casa de Nariño en 2026 de este 21 junio fue una de las más cerradas en la historia reciente de Colombia, marcada por una diferencia de cerca del 1% entre Ivan Cepeda y Abelardo de la Espriella. Semanas antes el Profesor Salomón, analizó el panorama energético de los candidatos y anticipó un desenlace de infarto.

Durante su intervención en el programa Cada Loco con su Tema de La Kalle, el Profesor Salomón evitó dar un nombre directo para no sugestionar al votante, pero fue enfático en la naturaleza del resultado. Según el experto, el vencedor “va a ganar por una nariz”, indicando que la diferencia mínima.

Puedes leer: Abelardo de la Espriella reacciona y asegura que es el ganador de las elecciones 2026

Al analizar a Abelardo de la Espriella, explicó que nació bajo el signo de Leo y es “caballo de tierra” en el horóscopo chino, y afirmó que el candidato entraría en un ciclo de “bendiciones divinas”.

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Sin embargo, durante su intervención advirtió sobre los riesgos del ego, señalando que “debe saber manejar con mesura el poder… mucha vanidad y mucho fanfarroneo pueden causar algunos inconvenientes”.

A lo cuál, concluyó su análisis con un dato clave, al mencionar la tendencia histórica de mandatarios colombianos de signo Leo, como Santos o Duque, asegurando que en esta línea “no hay quinto malo”, en referencia a una posible victoria de De la Espriella.

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¿Cómo fueron los resultados entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda?

Este 21 de junio de 2026, los datos del preconteo validaron una pequeña brecha entre los candidatos. Abelardo de la Espriella se alzó con la victoria obteniendo 12.951.856 votos, mientras que Iván Cepeda Castro alcanzó 12.703.886 sufragios.

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Un margen cercano a los 248.000 votos confirmó el vaticinio de una victoria "por una nariz" en una jornada donde la tensión se mantuvo hasta el último boletín.

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Tras conocerse los resultados, De la Espriella se declaró ganador con un mensaje de agradecimiento: “Pudimos derrotar al régimen; eso fue posible gracias a Dios y, por supuesto, a los 13 millones de colombianos que creyeron en nuestra propuesta”.

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Profesor Salomón habla de resultados en segunda vuelta para presidente: “Por una nariz”
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

Por su parte, la campaña de Cepeda manifestó que esperaría al escrutinio oficial antes de conceder la derrota definitiva, debido a lo estrecho del margen.

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Finalmente, el análisis energético del Profesor Salomón no solo acertó en la competitividad de la elección, sino también en el perfil de las fórmulas vicepresidenciales, destacando la experiencia y el "poder del nombre" de José Manuel Restrepo frente a una energía menos arrolladora percibida en la fórmula de la oposición.

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