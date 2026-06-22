Ella fue la primera esposa de Abelardo de la Espriella, ¿por qué terminó su matrimonio?

La vida personal de Abelardo de La Espriella se ha convertido en uno de los temas más comentados tras su victoria en las elecciones presidenciales de Colombia.

Además de su carrera como abogado y figura pública, muchos ciudadanos han comenzado a interesarse por aspectos menos conocidos de su historia, especialmente aquellos relacionados con su familia y sus relaciones sentimentales.

Puedes leer: Resultados Elecciones Colombia 2026: ¿Cuántos votos obtuvo Iván Cepeda?



Uno de los temas que más curiosidad ha despertado en los últimos días tiene que ver con su primer matrimonio, una etapa de su vida que ocurrió mucho antes de que se convirtiera en una de las figuras más reconocidas del país.

Aunque actualmente mantiene una sólida relación con Ana Lucía Pineda, con quien ha construido una familia y comparte más de una década de matrimonio, pocos sabían que anteriormente estuvo casado con otra profesional del derecho.

La mujer que fue la primera esposa de Abelardo de La Espriella

Antes de iniciar su historia con Ana Lucía Pineda, Abelardo de La Espriella contrajo matrimonio con la abogada Yoly Illidge Pimienta.

Publicidad

Según se conoce, ambos decidieron formalizar su relación mediante matrimonio civil en el año 2001. En ese momento, los dos se encontraban desarrollando sus carreras profesionales en el ámbito jurídico y compartían intereses relacionados con el ejercicio del derecho.

La relación duró aproximadamente tres años. En 2004, la pareja decidió poner fin a su unión y continuar caminos diferentes.

Publicidad

A diferencia de otras figuras cercanas al ahora presidente electo, Yoly Illidge Pimienta ha mantenido un perfil muy reservado a lo largo de los años. Su nombre rara vez aparece en medios de comunicación y tampoco suele protagonizar conversaciones públicas.

Puedes leer: Se define la Presidencia: sigue en vivo el escrutinio final de las Elecciones 2026

Sin embargo, personas cercanas al entorno profesional de Abelardo han destacado que su conocimiento en Derecho Comercial fue importante durante los primeros años de crecimiento de la firma jurídica que él impulsó.

Por esa razón, su papel no solo estuvo relacionado con el ámbito personal, sino también con una etapa relevante del desarrollo profesional del abogado.

Reacción de Abelardo de La Espriella: se declara ganador de las elecciones 2026 /Foto: Facebook Abelardo dela Espriella

¿Por qué terminó el primer matrimonio de Abelardo?

Con el paso del tiempo, Abelardo de La Espriella ha hablado en algunas entrevistas sobre las razones que llevaron al final de aquella relación.

Según explicó, la juventud y ciertas diferencias entre ambos terminaron influyendo en la estabilidad de la pareja.

Publicidad

El abogado manifestó en su momento que no lograron encontrar la compatibilidad necesaria para mantener el proyecto de vida que habían iniciado juntos.

De acuerdo con sus propias palabras, la relación llegó a un punto en el que comprendieron que sus caminos tomaban direcciones distintas, motivo por el cual decidieron finalizar el matrimonio.

Publicidad

Las declaraciones llamaron la atención porque el hoy presidente electo siempre ha sido bastante reservado cuando se trata de aspectos íntimos de su vida personal.

El reencuentro con Ana Lucía Pineda

Tras el divorcio, la historia sentimental de Abelardo de La Espriella tomó un nuevo rumbo.

Tiempo después volvió a encontrarse con Ana Lucía Pineda, quien terminaría convirtiéndose en su compañera de vida. La relación avanzó rápidamente y ambos decidieron darse una nueva oportunidad en el amor.

Con los años, la pareja consolidó un hogar que hoy es uno de los aspectos más conocidos de la vida personal del abogado.

Actualmente llevan cerca de 18 años de relación y 17 años de matrimonio, además de haber formado una familia junto a sus cuatro hijos.

