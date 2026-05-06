Invima lanza alerta por quesos; advierte riesgos y pide suspender su consumo

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, emitió una alerta sanitaria tras detectar la producción y comercialización de varios quesos frescos que operan con registros sanitarios vencidos en diferentes zonas del país, los cuáles podrían afectar la salud de los ciudadanos.

La medida se tomó luego de las labores habituales de inspección, vigilancia y control que la entidad adelanta sobre alimentos y bebidas para proteger la salud de los colombianos. Según el reporte oficial de la Dirección de Alimentos y Bebidas, se identificó que productos de las siguientes marcas están circulando de manera irregular:

Lácteos Los Ñatos.

Lácteos Reyes / Prolácteos del Puerto.

Don Juan - El Tebol.



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Invima comentó que estos alimentos están utilizando los números de registro RSAV02I21205, RSAV02I33812 y RSA-006617-2018, los cuales no cuentan con validez actual. Dado a esta falla la entidad catalogó estos productos como fraudulentos y nocivos para la salud.



¿Qué riesgos pueden tener estos alimentos según el Invima?

Por otro lado, la entidad advirtió que el consumo de estos quesos puede representar un riesgo para la salud, dado que, al no tener un registro vigente, no existe una garantía estatal sobre sus condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte.

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Sumado a esto, el Invima aclaró que aunque no se reportaron casos específicos de afectaciones a la salud hasta el momento, la alerta es una medida preventiva necesaria, esto debido a que todo alimento debe cumplir con el certificado de calidad, higiene y seguridad para el consumo humano.

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Ante este hallazgo, el Invima fue enfático en dar algunas recomendaciones, afirmando que las personas se deben abstenerse a comprar estos productos de las marcas mencionadas, de igual forma, suspender su consumo e informar a las autoridades si se identifican estos productos en puntos de venta físicos o plataformas digitales.

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También se conoció que las autoridades territoriales de salud comenzaron la búsqueda de estos alimentos en establecimientos comerciales y canales de comercio electrónico para retirarlos del mercado.

Finalmente, el Invima invita a la ciudadanía a verificar siempre la legalidad de los productos lácteos y otros alimentos perecederos antes de su compra e invitó a los consumidores en consultar la vigencia de cualquier registro sanitario en la página oficial, ingresando el número que aparece en la etiqueta del producto.

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