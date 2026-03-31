Invima alerta sobre Electrolit falsos en Colombia; ya hay lotes identificados

Imagina que después de una jornada intensa o una noche de fiesta, buscas recuperar energías con tu bebida rehidratante de confianza y, al primer sorbo, algo no encaja.

No es tu imaginación; el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) ha puesto el grito en el cielo tras detectar que en Colombia están circulando unidades falsificadas de la popular marca Electrolit.

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Esta situación no es un juego, pues se trata de un producto catalogado como medicamento para la rehidratación oral que ahora carece de las garantías mínimas para tu bienestar.



La alerta se encendió gracias a una denuncia que fue confirmada por el propio titular del registro, Laboratorios Pisa S.A. de C.V.

Al parecer, alguien decidió jugar a la alquimia con las botellas de 625 mililitros, alterando sabores, colores y etiquetas.

Lo que debería ser un alivio para la deshidratación se ha convertido en un riesgo debido a la manipulación ilegal de sus componentes.

¿Cómo saber si tienes un Electrolit falso?

No necesitas ser un científico para detectar las señales de alerta, pero sí debes afinar la vista. El Invima ha identificado inconsistencias muy claras que delatan a estas botellas fraudulentas.

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Primero, revisa el sello de seguridad en el cuello de la botella; en las versiones falsas, este puede verse "mordido", con cortes irregulares o desprendimientos que no son uniformes al intentar abrirlo.

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Además, la tapa suele tener acabados toscos que no coinciden con la calidad de la marca original.

Otro detalle revelador es la etiqueta. Si notas que el logo de Electrolit se ve borroso, con colores poco definidos o una impresión de baja calidad, es muy probable que estés frente a una falsificación.

Pero la prueba definitiva está en el interior: el Invima reportó la presencia de sedimentos o partículas extrañas en el fondo del envase, además de olores que no corresponden a la esencia natural de la fruta.

¿Cuáles son los lotes de Electrolit falsos?

El giro más desconcertante de esta alerta es el intercambio de sabores. Los falsificadores están usando botellas de un sabor para llenarlas con algo totalmente distinto.

Aquí te dejamos la lista de los lotes detectados para que revises tu nevera de inmediato:

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Lote M24N339: El original debería ser de Maracuyá, pero el falso se vende como Fresa-Kiwi.

El original debería ser de Maracuyá, pero el falso se vende como Fresa-Kiwi. Lote M24G354: Originalmente es de Fresa, pero lo han alterado para que parezca Mora Azul.

Originalmente es de Fresa, pero lo han alterado para que parezca Mora Azul. Lote M24S323: Debería ser Maracuyá, pero lo encuentras etiquetado como Jamaica.

Debería ser Maracuyá, pero lo encuentras etiquetado como Jamaica. Lote M24T472: Mientras el original es de Uva, la versión pirata circula como Ponche de Frutas.

Mientras el original es de Uva, la versión pirata circula como Ponche de Frutas. Lote M24T302: Un caso de confusión entre Fresa y Fresa-Kiwi.

Es vital entender que estos productos no tienen un registro sanitario válido, lo que significa que nadie sabe cómo fueron fabricados, transportados o qué contienen realmente.

Consumirlos es saltar al vacío sin paracaídas, ya que se desconocen los efectos adversos que podrían generar en tu organismo.



¿Qué hacer si te encuentras un Electrolit falso?

Si descubres que tienes una de estas botellas sospechosas, la recomendación oficial es suspender su uso inmediatamente. No intentes probarlo para "ver a qué sabe".

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Puedes verificar cualquier registro sanitario en la base de datos oficial del Invima ingresando al enlace de consulta de registros, donde puedes buscar por nombre del producto o número de registro.

Para los ciudadanos responsables, el canal de reporte está abierto. Si has tenido algún malestar tras consumirlo o sabes dónde se están distribuyendo estas bebidas engañosas, puedes escribir al correo invimafv@invima.gov.co

Mantenerse hidratado es fundamental, pero asegúrate de que el líquido que elijas sea auténtico y seguro para ti.