Denuncian presencia de ratas en popular supermercado colombiano; Secretaría de Salud habla

La Secretaría Distrital de Salud Pública de Santiago de Cali intervino de manera oficial un supermercado ubicado en el sector de Jorge Eliecer Gaitán, en el nororiente de la ciudad, luego de que se difundieran imágenes en redes sociales que alertaban sobre presuntas irregularidades sanitarias.

La inspección, realizada el pasado viernes 6 de febrero de 2026, tuvo como objetivo verificar la veracidad de los reportes ciudadanos que señalaban la presencia de fluidos biológicos y roedores en las instalaciones del establecimiento situado en la Carrera 1 D #71-56.

Debes saber que la movilización de las autoridades sanitarias se produjo de forma inmediata tras la viralización de los videos, los cuales generaron una fuerte preocupación entre los residentes y turistas que frecuentan esta zona de Cali.



Según reportaron medios como Infobae y La Veintitrés, el equipo de inspectores de la autoridad ambiental y sanitaria evaluó minuciosamente las áreas de manipulación de alimentos, el estado de los frigoríficos destinados a productos cárnicos y el cumplimiento de la cadena de frío.

Contrario a lo que podrías haber esperado tras observar las denuncias en video, el informe oficial de la Secretaría de Salud reveló un giro importante en la investigación.

De acuerdo con el reporte citado por La Veintitrés, durante la visita técnica no se encontró evidencia física de la presencia de roedores, materia fecal ni otras plagas dentro del local.

Los protocolos del Invima, aplicados rigurosamente durante la jornada de vigilancia y control, descartaron la existencia de un riesgo biológico inmediato derivado de la fauna nociva mencionada en las redes sociales.

Sin embargo, esto no significa que el establecimiento cumpliera con todas las normativas de salud pública. Aunque no se hallaron plagas, los inspectores identificaron deficiencias técnicas que tú debes conocer, ya que afectan directamente la calidad de los productos.

El reporte oficial señaló fallas en la documentación legal necesaria para la operación y, lo más preocupante, debilidades en los procedimientos de manejo de productos cárnicos.

Asimismo, las autoridades detectaron que la cadena de frío se encontraba en una situación de vulnerabilidad y que el sistema de lavado de los recipientes utilizados para los alimentos no cumplía con los estándares higiénicos requeridos.

Ante estos hallazgos, la Secretaría de Salud impuso una sanción administrativa de seguimiento al supermercado.

Carlos Pinzón, subsecretario de Salud Pública de Cali, explicó al diario local El País que la medida incluye la exigencia de planes de mejora inmediata enfocados en la manipulación y conservación de alimentos.

Pinzón también confirmó que la entidad programó una segunda visita de inspección en las próximas semanas para verificar que el establecimiento haya implementado las medidas correctivas pactadas y cumpla con los compromisos de salubridad.

La reacción de la comunidad en Cali no se hizo esperar ante los resultados de esta auditoría. Como puedes observar en las opiniones recogidas por medios de comunicación, algunos ciudadanos sugieren que las exigencias para este tipo de negocios deberían ser más estrictas.

Por ejemplo, se propone que las áreas de carnicería cuenten obligatoriamente con paredes enchapadas en cerámica hasta el techo y mesones de aluminio para facilitar las labores de limpieza.

Otros habitantes han expresado a través de redes sociales la necesidad de que estos controles se extiendan a las carnicerías de barrio, donde perciben que el seguimiento de las autoridades podría revelar situaciones de higiene similares o más complejas.

Es fundamental que te mantengas informado sobre estas acciones de control, ya que el objetivo de las autoridades es prevenir enfermedades transmitidas por alimentos, como intoxicaciones que derivan en síntomas de dolor estomacal, náuseas y otros malestares graves.