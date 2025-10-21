Restaurantes Andrés Carne de Res reacciona a radical orden de cerrar sus sedes

La reacción de los restaurantes Andrés Carne de Res ante la orden de cierre radical emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) fue de acatamiento y acción inmediata para subsanar las deficiencias encontradas.

Tras conocer la decisión el restaurante se pronunció y, en diálogo con Blu Radio, respondió a la Superintendencia:

"Hemos acatado todas las instrucciones de la SIC para mejorar los sistemas de seguridad del sistema eléctrico y de gas de nuestras instalaciones. Todas se han realizado a satisfacción y el día de hoy se radicará ante la autoridad el soporte de las mismas para que se pueda levantar la medida”



La respuesta del restaurante también señalaba que el soporte de dichas acciones sería radicado ante la autoridad ese mismo día, con el objetivo de lograr que se pueda levantar la medida de cierre.

La orden de cierre total, comunicada a la empresa INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS S.A.S., fue impartida por la SIC contra los establecimientos de Andrés Carne de Res en Chía y Andrés D.C. en la Zona T de Bogotá.



La medida fue calificada como una decisión que responde a la detección de "incumplimientos graves" o "deficiencias críticas" que representaban "riesgos inminentes para la vida, la salud y la seguridad" de los clientes, trabajadores y visitantes.

Los hallazgos que motivaron la orden, tras inspecciones realizadas el 10 y 11 de septiembre de 2025, se centraron en las instalaciones eléctricas y de gas combustible.

Las "deficiencias críticas" encontradas incluyeron:

Conductores eléctricos expuestos a daños físicos.

Deficiencias en tableros de distribución.

Ausencia de sistemas de protección contra sobrecargas.

Falta de ventilación adecuada en áreas con presencia de gas combustible.

Uniones sin protección anticorrosiva.

Ausencia de dispositivos de seguridad requeridos por los reglamentos técnicos.

Según el organismo de vigilancia, estas condiciones elevaban el riesgo de que en cualquier momento se presentara un incendio, una explosión o una intoxicación. La SIC precisó que el cumplimiento estricto de los reglamentos técnicos, como el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y el Reglamento Técnico de Instalaciones Internas de Gas Combustible, es fundamental para garantizar la seguridad de los consumidores.

Requisitos para el Levantamiento de la medida

La orden de la SIC, además de exigir la suspensión inmediata de todas las actividades económicas (incluyendo restaurante, bar, bailadero y preparación de alimentos), exigió que la empresa:

Corrigiera las deficiencias encontradas para eliminar los riesgos identificados. Aportara las pruebas que acrediten el cumplimiento de los reglamentos técnicos aplicables.

La empresa propietaria fue advertida de que la infracción de los reglamentos técnicos o el incumplimiento de las órdenes podría resultar en la imposición de multas de hasta dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, conforme al artículo 61 del Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011).

