Truco infalible para ablandar la carne; no solo es con vinagre

Cocinar en casa puede ser una experiencia gratificante, pero a veces, algunos ingredientes pueden complicarnos la vida. Si alguna vez te has enfrentado a una carne dura o a un plato que no te sale como esperabas, no te preocupes, existen trucos caseros y consejos de cocina que te ayudarán a mejorar tus preparaciones y a sorprender a tus invitados. Aquí te dejamos algunos de ellos.

Uno de los mayores retos al cocinar carne es lograr que quede tierna y jugosa. Para evitar que tu carne se quede dura, prueba los siguientes trucos caseros:



Piña: El jugo de piña contiene bromelina, una enzima natural que descompone las fibras de la carne. Solo debes marinar la carne con jugo de piña durante unos 30 minutos antes de cocinarla.

El jugo de piña contiene bromelina, una enzima natural que descompone las fibras de la carne. Solo debes marinar la carne con jugo de piña durante unos 30 minutos antes de cocinarla. Yogur: El ácido láctico en el yogur puede suavizar las fibras de la carne, por lo que marinarla con yogur durante unas horas es una excelente opción para carnes como el pollo o el cerdo.

El ácido láctico en el yogur puede suavizar las fibras de la carne, por lo que marinarla con yogur durante unas horas es una excelente opción para carnes como el pollo o el cerdo. Vinagre: El vinagre es otro ingrediente que ayuda a ablandar la carne. Puedes mezclarlo con agua y usarlo para marinar. Esto también le dará un sabor delicioso.

Un truco fácil y económico para ablandar la carne, además de darle un toque especial, es utilizar ingredientes que probablemente ya tienes en tu cocina.

Te compartimos otros truquitos caseros para que destaques siempre en tus recetas y en tu cocina.

Consejos para un arroz perfecto

Publicidad

Cocinar arroz parece sencillo, pero muchas veces no logramos la textura deseada. Aquí te dejamos algunos tips:



Lavar el arroz: Antes de cocinarlo, enjuaga bien el arroz para eliminar el almidón. Esto evitará que se pegue y se forme una masa.

Proporción de agua: La clave está en la proporción correcta de agua. Para el arroz largo, utiliza 2 tazas de agua por cada taza de arroz. Para arroz corto o integral, ajusta según el tipo.

Sabías que un arroz "graneado" y suave se consigue con una simple técnica: dejarlo reposar después de cocinarlo. No lo destapes inmediatamente.

Cómo preparar un arroz bien suelto /Foto: Lexica IA

Cómo pelar tomates con facilidad

Publicidad

Si alguna vez has luchado para pelar tomates, ya sea de árbol o de cultivo, este truco te hará la vida mucho más fácil:



Escaldar: Haz un pequeño corte en la base del tomate y colócalo en agua hirviendo por unos 30 segundos. Luego, pásalo rápidamente por agua fría. La piel se despegará con facilidad.

Conoce los increíbles beneficios del tomate de árbol /Foto: Pixabay

El truco para freír papas crujientes

Las papas fritas son una de las comidas más deliciosas, pero conseguir que queden crujientes no siempre es fácil. Aquí tienes un truco infalible:



Blanquear antes de freír: Después de cortar las papas, hiérvelas por 3-4 minutos en agua con sal, luego sécalas bien antes de freírlas. Este paso garantizará que queden crujientes por fuera y suaves por dentro.

Ingrediente casero para que las papas fritas queden crocantes Foto: Lexica.art

Lo que puedes hacer con las migas de pan

Publicidad

Si te ha sobrado pan no lo tires. Aquí tienes una idea para aprovecharlo:



Tostadas de pan con ajo y aceite de oliva: Solo necesitas cortar el pan en rebanadas y tostarlo ligeramente. Luego, frota con un diente de ajo y un chorrito de aceite de oliva. ¡Listo para servir como acompañante en tus platos!

Estos trucos caseros no solo te ahorrarán tiempo en la cocina, sino que también te ayudarán a obtener mejores resultados en tus recetas.