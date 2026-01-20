Supermercado reconocido en Bogotá fue sellado por presuntas plagas; hay contundente mensaje

La cotidianidad de los compradores en el centro comercial Multiplaza, en Bogotá, se vio interrumpida de forma abrupta el pasado 14 de enero de 2026.

El Almacén Éxito, un punto de referencia para el abastecimiento de miles de ciudadanos, fue objeto de una medida cautelar por parte de la Secretaría Distrital de Salud, entidad que ordenó la suspensión inmediata de todas sus actividades comerciales.

Este hecho no solo ha dejado pasillos vacíos, sino que ha desatado una ola de especulaciones en plataformas digitales, donde la incertidumbre de los clientes crece ante la falta de un comunicado oficial por parte de la cadena.



¿Por qué cerraron el Éxito de Multiplaza en Bogotá?

El operativo, descrito como parte de los controles de inspección, vigilancia y control rutinarios, detectó condiciones que podrían comprometer la salud pública.

Aunque las versiones oficiales iniciales se centran en el cumplimiento de normas de salubridad, el eco en redes sociales como X y Facebook ha sido más específico.

Varios usuarios reportaron que el cierre se debería a la presunta presencia de plagas al interior del local, una afirmación que ha cobrado fuerza tras la difusión de imágenes que muestran a funcionarios de "chaqueta azul" instalando sellos de seguridad en los accesos.

Según los informes derivados de la inspección, se habrían identificado riesgos asociados a la higiene y el manejo de alimentos, lo que obligó a las autoridades a instalar un aviso donde se advierte que cualquier reapertura no autorizada acarreará sanciones penales y administrativas.

Curiosamente, han surgido denuncias ciudadanas indicando que, supuestamente, estos carteles oficiales fueron cubiertos con publicidad del propio almacén, lo que ha generado aún más dudas sobre la transparencia del proceso frente al público.

Por otro lado, fuentes cercanas tambié sugieren que el establecimiento estaría aprovechando el tiempo para realizar modificaciones internas destinadas a ofrecer nuevos servicios.

Sin embargo, la Secretaría de Salud ha sido enfática al declarar que el local solo podrá retomar operaciones una vez que se subsanen todos los hallazgos y se supere una nueva verificación técnica.

Este incidente no es un caso aislado en la memoria reciente de los bogotanos. La rigurosidad de la Secretaría de Salud recuerda el cierre de una sede de la pizzería Little Caesars en el barrio Restrepo en agosto de 2025.

En aquella ocasión, un video viral confirmó la presencia de roedores, lo que derivó en el hallazgo de incumplimientos graves y la destrucción de productos contaminados,.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que la presencia de plagas en entornos donde se manipulan alimentos representa un peligro crítico, ya que animales como ratas y ratones son portadores de enfermedades graves como la salmonelosis y la peste, transmitidas por heces u orina.

Ante este panorama, las autoridades distritales han reiterado que estos operativos no buscan la sanción permanente, sino obligar a los comercios a garantizar la protección de sus clientes.

¿Cuándo reabrirá el Éxito de Multiplaza?

Hasta la fecha, ni la administración del centro comercial Multiplaza ni el Grupo Éxito han emitido una declaración formal que aclare la situación o establezca un cronograma de reapertura.

El tiempo que el supermercado permanezca clausurado dependerá exclusivamente de la celeridad con la que implementen las mejoras exigidas por la autoridad sanitaria.

Mientras este punto de venta permanece inactivo, el Grupo Éxito se prepara para la inauguración de una nueva superficie en el sector de Castilla, al sur de la ciudad.

Este evento contará con la presencia de altos directivos como Carlos Calleja y Carlos Mario Giraldo, aunque todas las miradas siguen puestas en la resolución de la crisis sanitaria que mantiene en vilo al local de Multiplaza.

Por ahora, los compradores habituales deberán desplazarse a otros puntos de la cadena o supermercados aledaños mientras se garantiza que el establecimiento cumple con el 100% de la normativa legal vigente.

