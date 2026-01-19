Estos son los únicos cobros legales que tu colegio puede exigirte a parte de la matrícula

Si tienes hijos en el colegio, seguramente ya estás sintiendo el rigor de la temporada escolar. Entre listas interminables y recibos de pago, es fácil que te pierdas en qué es legal y qué no.

En una reciente y necesaria entrevista en El Klub de La Kalle, el abogado Juan Pablo López puso los puntos sobre las íes respecto a las finanzas escolares. Si sientes que el colegio te está pidiendo hasta para el aire que respiran los niños, este artículo es para ti.

De acuerdo con lo explicado por López, la normativa del Ministerio de Educación (específicamente la Circular 02) es tajante: los colegios de carácter privado solo pueden cobrarte legalmente la matrícula y la pensión.



Cualquier otra erogación adicional debe ser analizada con lupa porque podrías estar frente a una irregularidad.

Uno de los fantasmas más comunes son los famosos "bonos". Aunque muchos colegios de élite los siguen pidiendo, el abogado advirtió que estos cobros son, en principio, irregulares.

"A veces les cambian el nombre o los disfrazan para que no suenen tan mal, pero si te están condicionando el cupo de tu hijo a un pago de millones por fuera de la matrícula, puedes denunciar ante la Secretaría de Educación", señaló el experto en la entrevista.

¿Los colegios pueden obligar a pagar transporte y refrigerio?

¿Te ha pasado que en el recibo de la pensión ya viene incluido el transporte y el refrigerio sin que tú lo hayas pedido? Esto es lo que se conoce como "ventas atadas" y está prohibido.

Tú tienes la discrecionalidad total de decidir si quieres que tu hijo use el bus del colegio o si prefieres llevarlo tú; si quieres pagar el almuerzo institucional o si le mandas lonchera. El colegio no puede obligarte a tomar estos servicios ni cobrarlos por defecto antes de que tú des el "visto bueno".

Peor aún es cuando los colegios intentan trasladar sus costos de operación a los padres. Durante la charla en El Klub de La Kalle, se mencionó el caso de instituciones que piden cuotas para pagarle a las personas del aseo o para comprar resmas de papel para las circulares.

El valor que tú pagas por la matrícula ya debe cubrir los sueldos del personal administrativo, de limpieza y los materiales de oficina del colegio. Si te piden dinero extra para el mantenimiento o aseo, te están cobrando algo que ya pagaste.

Mira la entrevista completa aquÍ: