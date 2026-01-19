Fechas oficiales de vacaciones escolares 2026: cuándo son y cómo organizar tu año

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) de Bogotá oficializó el calendario académico para 2026 de los colegios públicos que siguen el Calendario A, con fechas claras para ayudar a estudiantes, padres de familia y docentes a planear el año escolar, viajes o actividades familiares.

Según la Resolución 2433 de octubre de 2025, el año lectivo para estudiantes de preescolar, básica y media en colegios oficiales de la ciudad tendrá 40 semanas de clases, distribuidas en dos semestres, con tiempos fijados de descanso entre medio.

Puedes ver: Estos son los únicos cobros legales que tu colegio puede exigirte a parte de la matrícula



¿Cuándo inicia y finaliza el calendario escolar?

Inicio de clases: lunes 26 de enero de 2026

lunes 26 de enero de 2026 Finalización del año escolar: domingo 29 de noviembre de 2026

Esto significa que, tras el cierre del ciclo académico 2025, las y los estudiantes retomarán sus actividades educativas en las aulas a partir del 26 de enero, completando así las cuarenta semanas lectivas que exige la normativa educativa colombiana.



¿Cuándo son las vacaciones de mitad de año en 2026?

Las vacaciones escolares más importantes después de las de inicio y fin de año tendrán lugar del 22 de junio al 6 de julio de 2026, lo que da un descanso de dos semanas entre el primer y segundo semestre académico.

Este receso corresponde al descanso de mitad de año, uno de los periodos más esperados para viajes, actividades familiares o pausas en la rutina escolar antes de retomar clases con fuerza en julio.

Puedes leer: Cómo y dónde poner tutela contra colegios que afectan a estudiantes por una restricción

Publicidad

Además de este receso intermedio, el calendario escolar en Bogotá contempla otros momentos de descanso a lo largo del año:



Semana Santa: del 30 de marzo al 5 de abril de 2026, receso tradicional asociado al calendario religioso y académico.

del 30 de marzo al 5 de abril de 2026, receso tradicional asociado al calendario religioso y académico. Semana de receso escolar de octubre: del 5 al 12 de octubre de 2026, un descanso de una semana pensado para actividades culturales o familiares.

del 5 al 12 de octubre de 2026, un descanso de una semana pensado para actividades culturales o familiares. Vacaciones de fin de año: del 30 de noviembre de 2026 al 11 de enero de 2027, periodo más largo de descanso.

Estos descansos están diseñados para cumplir con las 12 semanas reglamentarias de receso escolar que marca la normativa educativa, distribuidas de manera que no afecten la calidad del tiempo de estudio ni la planificación familiar.

Con las fechas oficiales ya definidas por la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Educación del Distrito, las familias pueden ahora planear:



Vacaciones y viajes familiares durante el receso de mitad de año.

durante el receso de mitad de año. Actividades extracurriculares o cursos de fortalecimiento académico.

de fortalecimiento académico. Organización de maestros y docentes para talleres y jornadas pedagógicas durante los recesos institucionales que no afectan semanas lectivas.

Además, entender estos periodos con antelación ayuda a ajustar rutinas de estudio, cuidado infantil y viajes sin contratiempos



Fechas clave para colegios públicos en Bogotá – 2026

Fechas clave del calendario escolar 2026 en colegios públicos de Bogotá:

