¿Puedes negarte a comprar útiles costosos de la lista escolar de tus hijos?

Cada año, la lista de útiles se convierte en un dolor de cabeza para muchos padres. Sin embargo, más allá de la cantidad de cuadernos, hay una cuestión de derechos que debes conocer.

El abogado Juan Pablo López, durante su intervención en El Klub de La Kalle, fue enfático: los colegios no tienen la potestad de imponerte marcas, proveedores o referencias específicas.

Si el colegio te exige que los colores deben ser de una marca alemana o que el block debe comprarse únicamente en la tienda de la esquina del colegio porque tienen un convenio, están violando la ley.



Tú, como padre de familia, tienes el derecho de buscar la opción que mejor se ajuste a tu bolsillo. La institución no puede obligarte a comprar materiales en lugares específicos, ya que esto suele esconder acuerdos comerciales internos que no deberían afectarte,.

Incluso con los textos escolares, hay reglas claras. Si bien el colegio puede sugerir una editorial por razones pedagógicas para que todos los niños vayan en la misma página, estos libros no pueden haber sido modificados en los últimos tres años.

Esto es vital porque permite que los libros se hereden entre hermanos o se compren usados, aliviando la carga económica.

Además, recuerda que el colegio debe entregarte la lista antes de la matrícula, para que no te lleves sorpresas desagradables de millones de pesos cuando ya no tienes marcha atrás.

¿Los colegios pueden pedir implementos de aseo en listas escolares?

Un punto que causó indignación en la entrevista con El Klub de La Kalle fue la solicitud de implementos de aseo.

¿Papel higiénico? ¿Jabón líquido? ¿Toallas de manos? ¿Desinfectantes?. López aclaró que nada de esto te lo pueden pedir. Estos son insumos administrativos que el colegio debe proveer con el dinero de la matrícula,.

Lo mismo ocurre con los materiales sin justificación pedagógica clara. Si a tu hijo, que está en primero de primaria, le piden un compás de precisión profesional o un juego de geometría avanzada, tienes todo el derecho de preguntar para qué sirve.

El colegio debe presentar un cronograma de uso de los materiales; no te pueden exigir que lleves todo el "mercado" de útiles el primer día de clases si la mitad de las cosas las van a usar en agosto.

