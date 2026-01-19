¿Pueden expulsar o excluir a tu hijo de clases por no llevar el uniforme completo?

Seguro has escuchado historias de niños a los que dejan en la puerta del colegio porque no llevan los zapatos que son o porque les falta la chaqueta oficial. Esta práctica, aunque común, es ilegal.

En una charla con los locutores de El Klub de La Kalle, el abogado Juan Pablo López explicó que el acceso a la educación es un derecho fundamental que está muy por encima de cualquier norma de vestimenta.

El abogado fue muy claro:



"Si tú, como padre, estás pasando por una situación económica difícil y no has podido comprar el uniforme completo, el colegio está en la obligación de permitir el ingreso del estudiante. No te pueden privar de las clases, ni de la educación física, ni de ninguna actividad académica por este motivo. Si un niño tiene que ir toda la semana en sudadera porque no hay para el de diario, el colegio no lo puede excluir", afirmó López en la entrevista.

La ley establece que las instituciones solo pueden exigir dos tipos de uniformes: el de diario y el de educación física. Olvídate de los uniformes de gala, chaquetas de promoción costosas o múltiples referencias que solo buscan segmentar a los estudiantes.

Estas exigencias adicionales están prohibidas porque afectan la equidad y cargan injustamente tu bolsillo.

Un tema que surgió en la cabina de La Kalle fue la comodidad de las niñas con las faldas. Aunque la circular no entra en detalles minuciosos sobre esto, López sugirió que debería existir flexibilidad para que las estudiantes elijan uniformes con los que se sientan cómodas, como el uso de pantalones si así lo prefieren, basándose en la evolución de los derechos actuales.

Si el colegio de tu hijo amenaza con expulsarlo o le pone "fallas" por no tener el uniforme, recuerda que puedes denunciar ante la Secretaría de Educación. La educación es un derecho, no un privilegio condicionado a una marca de ropa o a un código de vestimenta inflexible.

