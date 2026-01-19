Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: YEISON JIMÉNEZ CAE EN BROMA
REGALÍAS DE YEISON JIMÉNEZ
PRECIO DE GASOLINA
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Así quedaron los precios de licores y cigarrillos en Colombia este 2026, ¿drástico aumento?

Así quedaron los precios de licores y cigarrillos en Colombia este 2026, ¿drástico aumento?

Bajo la sombra del Decreto 1474 de 2025, el Gobierno Nacional implementó una reforma tributaria de emergencia que dispara los costos de las bebidas alcohólicas y el tabaco.

Así quedaron los precios de licores y cigarrillos en Colombia este 2026, ¿drástico aumento?
Así quedaron los precios de licores y cigarrillos en Colombia este 2026
Foto: Labs.google
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 19 de ene, 2026

El panorama para los consumidores y la industria del entretenimiento en Colombia ha dado un giro radical este inicio de año. La entrada en vigor del Decreto 1474 de 2025, emitido bajo el marco de una emergencia económica, ha transformado el acto de comprar una botella de aguardiente o una cajetilla de cigarrillos en un lujo considerablemente más costoso.

Esta medida, con la que el Ejecutivo aspira a captar más de 11 billones de pesos para el erario nacional, modificó de raíz la estructura impositiva de productos que son pilares en el consumo de los hogares colombianos.

Puedes leer: Grupos del Sisbén que pueden acceder al Subsidio de vivienda hasta por $52 millones

La pieza central de este ajuste es el salto del IVA sobre las bebidas alcohólicas, que pasó de un preferencial 5% a la tarifa general del 19%.

Te puede interesar

  1. Auxilio de transporte estas personas no lo recibirán en 2026.jpg
    Auxilio de transporte estas personas no lo recibirán en 2026
    Foto creada con Image fx
    Información de servicio

    Trabajadores a los que ya no les pagarán el auxilio de transporte en 2026

  2. Colegios privados en Colombia: estos son los cobros prohibidos en 2026
    Colegios privados en Colombia: estos son los cobros prohibidos en 2026
    /Foto: IA
    Información de servicio

    Colegios privados y cobros en 2026: lo que sí pueden cobrar y lo que está prohibido

Pero el impacto no termina ahí; el componente específico del impuesto al consumo experimentó un incremento del 119%, escalando de 342 pesos en 2025 a 750 pesos por cada grado alcoholimétrico en envases de 750 mililitros.

A esto se suma el ajuste del componente ad valorem, que ahora se liquida sobre el 30% del precio de venta antes de impuestos, frente al 25% que regía anteriormente.

El efecto de estas cifras en el precio final que paga el ciudadano es contundente. Según datos revelados por la Industria Licorera de Caldas (ILC) y la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA), productos icónicos de la canasta familiar han sufrido alzas de hasta el 55%.

Te puede interesar

  1. Descubre si formas parte del grupo que NO pagará impuesto predial 2026
    Descubre si formas parte del grupo que NO pagará impuesto predial 2026
    Foto: Labs.google
    Información de servicio

    Estas son las personas que NO tendrán que pagar impuesto predial 2026

  2. ¿Qué trabajadores reciben auxilio de conectividad en 2026?
    ¿Qué trabajadores reciben auxilio de conectividad en 2026?
    Foto: Labs.google y Getty Images
    Información de servicio

    ¿Qué trabajadores reciben auxilio de conectividad en 2026?

Publicidad

  • Aguardiente Amarillo de Manzanares (750 ml): Su precio de venta sugerido saltó de 49.705 pesos a 71.112 pesos, un incremento del 43%,.
  • Ron Viejo de Caldas (750 ml): Es uno de los más afectados, pasando de 54.545 pesos a 84.604 pesos, lo que representa un aumento de más de 30.000 pesos por botella,,.
  • Aguardiente Antioqueño (750 ml): Solo en el rubro de impuestos, el valor pasó de 17.500 a 33.000 pesos, reflejando un alza impositiva superior al 48%,,.

El segmento de importados no se queda atrás. Marcas de whisky como Old Parr 12 años ahora oscilan entre los 136.000 y 178.000 pesos, mientras que el Buchanan’s estándar puede alcanzar los 215.000 pesos, dependiendo del establecimiento.

Por su parte, los fumadores enfrentan un golpe aún más severo: el impuesto por cajetilla de cigarrillos se triplicó, pasando de aproximadamente 4.000 pesos a más de 11.000 pesos,.

Publicidad

Se estima que actualmente el 24% del licor en el país es ilegal, una cifra que podría dispararse, poniendo en riesgo la salud pública de los colombianos que, buscando alternativas más económicas, terminen consumiendo productos sin garantías sanitarias.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Colombia

Noticias

Servicio