Así quedaron los precios de licores y cigarrillos en Colombia este 2026, ¿drástico aumento?

El panorama para los consumidores y la industria del entretenimiento en Colombia ha dado un giro radical este inicio de año. La entrada en vigor del Decreto 1474 de 2025, emitido bajo el marco de una emergencia económica, ha transformado el acto de comprar una botella de aguardiente o una cajetilla de cigarrillos en un lujo considerablemente más costoso.

Esta medida, con la que el Ejecutivo aspira a captar más de 11 billones de pesos para el erario nacional, modificó de raíz la estructura impositiva de productos que son pilares en el consumo de los hogares colombianos.

La pieza central de este ajuste es el salto del IVA sobre las bebidas alcohólicas, que pasó de un preferencial 5% a la tarifa general del 19%.



Pero el impacto no termina ahí; el componente específico del impuesto al consumo experimentó un incremento del 119%, escalando de 342 pesos en 2025 a 750 pesos por cada grado alcoholimétrico en envases de 750 mililitros.

A esto se suma el ajuste del componente ad valorem, que ahora se liquida sobre el 30% del precio de venta antes de impuestos, frente al 25% que regía anteriormente.

El efecto de estas cifras en el precio final que paga el ciudadano es contundente. Según datos revelados por la Industria Licorera de Caldas (ILC) y la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA), productos icónicos de la canasta familiar han sufrido alzas de hasta el 55%.

Aguardiente Amarillo de Manzanares (750 ml): Su precio de venta sugerido saltó de 49.705 pesos a 71.112 pesos, un incremento del 43%,.

Su precio de venta sugerido saltó de 49.705 pesos a 71.112 pesos, un incremento del 43%,. Ron Viejo de Caldas (750 ml): Es uno de los más afectados, pasando de 54.545 pesos a 84.604 pesos, lo que representa un aumento de más de 30.000 pesos por botella,,.

(750 ml): Es uno de los más afectados, pasando de 54.545 pesos a 84.604 pesos, lo que representa un aumento de más de 30.000 pesos por botella,,. Aguardiente Antioqueño (750 ml): Solo en el rubro de impuestos, el valor pasó de 17.500 a 33.000 pesos, reflejando un alza impositiva superior al 48%,,.

El segmento de importados no se queda atrás. Marcas de whisky como Old Parr 12 años ahora oscilan entre los 136.000 y 178.000 pesos, mientras que el Buchanan’s estándar puede alcanzar los 215.000 pesos, dependiendo del establecimiento.

Por su parte, los fumadores enfrentan un golpe aún más severo: el impuesto por cajetilla de cigarrillos se triplicó, pasando de aproximadamente 4.000 pesos a más de 11.000 pesos,.

Se estima que actualmente el 24% del licor en el país es ilegal, una cifra que podría dispararse, poniendo en riesgo la salud pública de los colombianos que, buscando alternativas más económicas, terminen consumiendo productos sin garantías sanitarias.