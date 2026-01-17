Trabajadores a los que ya no les pagarán el auxilio de transporte en 2026

Con el inicio de 2026, miles de trabajadores en Colombia revisan su desprendible de nómina para confirmar si reciben los valores ajustados por el nuevo salario mínimo.

Uno de los puntos que más genera dudas es el pago del auxilio de transporte, un beneficio que busca aliviar los gastos diarios de desplazamiento, pero que no aplica de manera automática para todos.

Aunque el Gobierno fijó su valor en 249.095 pesos mensuales, la normativa establece exclusiones claras que conviene conocer para evitar reclamos innecesarios o malos entendidos con el empleador.



Auxilio de transporte en 2026: quiénes sí cumplen los requisitos

La legislación laboral colombiana determina que este beneficio está dirigido exclusivamente a trabajadores subordinados con contrato laboral vigente.

Para 2026, solo pueden recibirlo quienes devenguen hasta dos salarios mínimos legales mensuales, es decir, un máximo de 3.501.810 pesos. Además, deben incurrir efectivamente en gastos de movilización entre su residencia y el lugar de trabajo, utilizando transporte público o privado.

Otro requisito clave es que el empleador no suministre transporte gratuito que cubra todo el trayecto. El pago se reconoce únicamente por los días efectivamente laborados, lo que significa que no se cancela durante vacaciones, licencias, incapacidades o suspensiones del contrato. Por esta razón, el monto puede variar mes a mes según la asistencia real del trabajador.



Auxilio de transporte: personas que no lo reciben este año

Existen varios grupos que quedan excluidos del beneficio en 2026. En primer lugar, los trabajadores que ganan más de dos salarios mínimos no tienen derecho al pago, incluso si deben desplazarse largas distancias. Tampoco aplica para quienes cuentan con transporte proporcionado por la empresa, ya sea ruta, bus o vehículo asignado.

Asimismo, quedan por fuera quienes viven tan cerca del lugar de trabajo que no requieren transporte, situación que puede ser evaluada por el empleador. Los trabajadores en modalidad de teletrabajo tampoco reciben este auxilio, ya que no tienen gastos de desplazamiento. A esto se suman las personas que se encuentran con el contrato suspendido, en licencia no remunerada o con incapacidad médica.



Cómo se calcula y por qué no es salario

El auxilio de transporte tiene naturaleza no salarial. Esto significa que no hace parte de la base para calcular horas extras, recargos, aportes a seguridad social ni prestaciones sociales. En un mes completo de 30 días, su valor diario equivale a aproximadamente 8.303 pesos, cifra que se multiplica por los días efectivamente trabajados.

Por ejemplo, si un empleado solo labora 15 días en el mes, recibirá la mitad del valor mensual. En pagos quincenales, el monto se distribuye proporcionalmente en cada periodo.

Aunque el auxilio de transporte es un apoyo importante para millones de trabajadores, su reconocimiento depende del cumplimiento estricto de las condiciones legales. Conocer quiénes no tienen derecho en 2026 permite una mejor planeación financiera y evita expectativas erróneas. Ante cualquier duda, siempre es recomendable revisar el contrato laboral y, de ser necesario, solicitar orientación directa al área de talento humano o a un experto en derecho laboral.

