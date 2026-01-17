Grupos del Sisbén que pueden acceder al Subsidio de vivienda hasta por $52 millones

Comprar casa propia sigue siendo uno de los sueños más importantes para miles de familias colombianas, pero también uno de los mayores retos económicos.

El aumento en los precios de los proyectos inmobiliarios, impulsado por el ajuste del salario mínimo en 2026, ha obligado a muchos hogares a buscar alternativas que les permitan cumplir esta meta sin comprometer sus finanzas.

En ese escenario, los apoyos estatales y los beneficios gestionados a través de las cajas de compensación se convierten en una herramienta clave para aliviar la carga económica de la cuota inicial y el crédito hipotecario.

Durante este año, el Gobierno Nacional y las entidades del sistema de protección social mantienen activos varios programas orientados a facilitar la adquisición de vivienda, especialmente para los hogares con menores ingresos.

Uno de los apoyos más relevantes es el que permite recibir hasta 30 salarios mínimos, una cifra que puede marcar la diferencia entre aplazar el sueño o hacerlo realidad.



Subsidio de vivienda y los grupos del Sisbén que pueden acceder

De acuerdo con la normativa vigente, los hogares que se encuentren clasificados en el Sisbén entre los subgrupos A1 y C8 son los principales beneficiarios de estos incentivos.

Esta clasificación incluye a personas en situación de pobreza extrema, pobreza moderada y vulnerabilidad, priorizando a quienes realmente requieren apoyo del Estado para acceder a una vivienda digna.

El monto más alto está destinado a la compra de vivienda nueva urbana y puede alcanzar hasta 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo que equivale a más de 52 millones de pesos en 2026.

Esta suma puede cubrir total o parcialmente la cuota inicial, uno de los principales obstáculos para quienes desean comprar casa o apartamento.

También existen otras modalidades de apoyo para vivienda usada, rural o para mejoramiento, con valores que varían según el tipo de proyecto y la ubicación del inmueble.



Subsidio de vivienda y requisitos clave para solicitarlo

Además de pertenecer a los grupos habilitados del Sisbén, los solicitantes deben cumplir condiciones específicas para acceder a este beneficio. Entre ellas se encuentran no ser propietarios de una vivienda en Colombia, no haber recibido ayudas similares en el pasado y contar con un crédito hipotecario o leasing habitacional aprobado y vigente. Estos requisitos buscan garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan.

Otro punto importante es la posibilidad de la concurrencia de apoyos, una alternativa que permite sumar el beneficio de una caja de compensación familiar con un programa estatal, siempre que se cumplan las condiciones.

Esta opción puede incrementar de manera significativa el apoyo económico recibido, especialmente para hogares con ingresos inferiores a dos salarios mínimos.

En un contexto donde el acceso a vivienda se vuelve cada vez más desafiante, informarse y revisar la clasificación en el Sisbén puede ser el primer paso para aprovechar estas oportunidades. Planificación, asesoría y cumplimiento de los requisitos son claves para convertir este respaldo económico en la puerta de entrada a la casa propia.

