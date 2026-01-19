Europa abre becas 2026 para colombianos: así puede estudiar un posgrado fuera del país

Una nueva oportunidad educativa que podría marcar un antes y un después en la trayectoria profesional de miles de estudiantes y profesionales de Bogotá y Latinoamérica está en marcha el Gobierno de Irlanda abrió la convocatoria 2026 de las Government of Ireland International Education Scholarships (GOI-IES).

Dirigidas a quienes desean estudiar maestrías, diplomas de posgrado o doctorados en ese país europeo sin pagar matrícula y con apoyo económico adicional.

La iniciativa, difundida por la Alcaldía de Bogotá y la Consejería de Relaciones Internacionales, hace parte de la estrategia de internacionalización educativa del Gobierno irlandés, con el fin de atraer talento global y fomentar el intercambio de conocimiento entre países.



¿Qué cubre la beca Government of Ireland International Education Scholarships?

La beca GOI-IES es una oportunidad integral para quienes buscan formación avanzada fuera de Colombia. Entre los beneficios más destacados están:



Estipendio anual de 10.000 euros, que sirve como apoyo para gastos de manutención y vida durante el primer año académico.

que sirve como apoyo para gastos de manutención y vida durante el primer año académico. Exención total del pago de matrícula y costos de inscripción , que es otorgada directamente por la universidad irlandesa receptora.

, que es otorgada directamente por la universidad irlandesa receptora. Acceso a universidades reconocidas por su excelencia académica y redes globales de investigación y cooperación.

A diferencia de otras becas que solo cubren matrícula o aplican solo a ciertos campos, este programa está abierto para distintos niveles de estudio (maestrías, diplomas de posgrado y doctorados), lo que amplía las posibilidades de formación según los intereses académicos y profesionales de cada candidato.



¿Cuándo y cómo puedes inscribirte a la beca GOI-IES?

La convocatoria se abrió el 29 de enero de 2026 y estará disponible hasta las 5:00 p. m. (hora de Irlanda) del 12 de marzo de 2026. Los resultados están programados para ser publicados en junio de 2026.

Para postular, los aspirantes deben presentar su solicitud en línea a través del portal oficial del programa, administrado por la Higher Education Authority (HEA) de Irlanda, asegurando que la documentación se cargue de forma completa antes de la fecha límite.



Requisitos para aplicar a una beca fuera del país

Entre los criterios principales para aplicar se encuentran:



Tener nacionalidad o domicilio fuera de la Unión Europea , el Espacio Económico Europeo, Suiza o el Reino Unido.

, el Espacio Económico Europeo, Suiza o el Reino Unido. Contar con una oferta de admisión (condicional o definitiva) en una institución educativa irlandesa para un programa elegible.

en una institución educativa irlandesa para un programa elegible. No haber sido beneficiario anteriormente del mismo esquema de becas GOI-IES.

del mismo esquema de becas GOI-IES. Presentar dos referencias académicas y demostrar un historial de excelencia académica.

y demostrar un historial de excelencia académica. Explicar de manera clara cómo los estudios en Irlanda se conectan con objetivos profesionales a largo plazo.

Además de estos requisitos formales, muchos candidatos complementan sus aplicaciones con propuestas de investigación o planes de estudio bien estructurados, que aumentan sus posibilidades de ser seleccionados.

Estudiar en Irlanda, según expertos, permite integrarse en comunidades académicas de alto nivel, acceder a redes globales de trabajo e investigación y tener la posibilidad de construir una carrera con proyección internacional desde una de las economías más dinámicas de Europa.

