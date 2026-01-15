DIAN lanza convocatoria de empleo en 2026 con 1.990 vacantes; inclusión laboral

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) anunció la apertura del Proceso de Selección DIAN 2676, que pone a disposición 1.990 vacantes de empleo en Colombia para diversos cargos profesionales, técnicos y asistenciales con salarios que van desde aproximadamente $4.080.000 hasta más de $12.600.000 mensuales.

Esta convocatoria, que está disponible hasta el 22 de enero de 2026, representa una oportunidad importante para quienes buscan trabajo formal en el sector público, incluidos perfiles con y sin experiencia laboral previa.

Vacantes disponibles en la convocatoria DIAN 2676

La oferta laboral incluye distintos tipos de cargos, divididos por nivel de formación y funciones principales:



Inspector (Grado I): encarga de verificar el cumplimiento de obligaciones en materia tributaria, aduanera o cambiaría. Requiere título profesional y experiencia mínima. Remuneración de cerca de $10.973.729.

encarga de verificar el cumplimiento de obligaciones en materia tributaria, aduanera o cambiaría. Requiere título profesional y experiencia mínima. Remuneración de cerca de $10.973.729. Inspector (Grado II): funciones más avanzadas con requerimiento de experiencia profesional mayor; salario aproximado de $12.629.391.

funciones más avanzadas con requerimiento de experiencia profesional mayor; salario aproximado de $12.629.391. Gestor (Grado III): apoyo en metodologías y estrategias de gestión para toma de decisiones institucionales.

apoyo en metodologías y estrategias de gestión para toma de decisiones institucionales. Analista (Grado I): encargos técnicos de apoyo, ideal para quienes están terminando formación técnica o profesional; salario de unos $4.083.784.

Estas vacantes están distribuidas en más de 17 ciudades del país, lo que permite a aspirantes postularse cerca de su lugar de residencia.



Vacantes reservadas para personas con discapacidad en la convocatoria DIAN 2676

Dentro de las plazas disponibles, el proceso también incluye aproximadamente 100 vacantes dirigidas a personas con discapacidad, en cumplimiento de las disposiciones de inclusión laboral. Las limitaciones aceptadas incluyen capacidades auditivas, físicas, visuales, intelectuales, psicosociales y múltiples.

Esta medida responde a la exigencia legal que obliga a entidades públicas a reservar un porcentaje de empleos para población con discapacidad, buscando ampliar las oportunidades laborales desde el servicio civil.

¿Cómo postularte a la convocatoria DIAN para trabajar?

Los aspirantes interesados deben inscribirse antes del 22 de enero de 2026 a través de la plataforma del Sistema de Mérito y Oportunidad (SIMO) de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC).

Para iniciar el proceso, los usuarios deben:



Crear un usuario en SIMO con datos personales y de contacto. Subir documentos requeridos, como cédula de ciudadanía, título académico y certificados de experiencia si aplica. Buscar el proceso DIAN 2676 en la herramienta de ofertas, revisar los requisitos de cada cargo y completar la inscripción.

Es importante revisar con atención las condiciones específicas de cada vacante para asegurar que cumples los requisitos de formación y experiencia antes de postular.

¿Qué perfiles puede buscar la DIAN?

Como parte de sus funciones, la DIAN busca reforzar áreas relacionadas con:



Fiscalización tributaria y aduanera (cargos inspector).

y aduanera (cargos inspector). Gestión operativa y estratégica en cumplimiento (gestores).

y estratégica en cumplimiento (gestores). Apoyo técnico y análisis de datos (analistas).

Estos cargos son parte de una contratación por mérito, lo cual garantiza que el proceso se evalúe con transparencia y con base en las capacidades de los aspirantes.

Dado que la convocatoria tiene fecha límite, es recomendable iniciar el proceso de inscripción con anticipación, revisar detalladamente los requisitos de cada empleo y tener listos los documentos necesarios antes de aplicar.

Además, quienes aún no estén registrados en SIMO pueden hacerlo desde la página web oficial, donde también pueden consultar otros concursos y vacantes disponibles dentro de la misma plataforma.

