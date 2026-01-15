Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: TRIBUTO A YEISON JIMÉNEZ
¿BAJA LA GASOLINA?
ACTOR CONVULSIONA EN VIVO
YEISON JIMÉNEZ, HOMENAJEADO EN CORABASTOS
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / DIAN lanza convocatoria de empleo en 2026 con 1.990 vacantes; inclusión laboral

DIAN lanza convocatoria de empleo en 2026 con 1.990 vacantes; inclusión laboral

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales lanzó una convocatoria laboral con puestos disponibles en todo el país, incluida una reserva para personas con discapacidad.

DIAN 2676: convocatorias de empleo 2026, imagen de referencia
DIAN lanza convocatoria de empleo en 2026 con 1.990 vacantes; inclusión laboral
Foto: generada por ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 15 de ene, 2026

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) anunció la apertura del Proceso de Selección DIAN 2676, que pone a disposición 1.990 vacantes de empleo en Colombia para diversos cargos profesionales, técnicos y asistenciales con salarios que van desde aproximadamente $4.080.000 hasta más de $12.600.000 mensuales.

Esta convocatoria, que está disponible hasta el 22 de enero de 2026, representa una oportunidad importante para quienes buscan trabajo formal en el sector público, incluidos perfiles con y sin experiencia laboral previa.

Puedes ver: ¿Cómo sumar semanas extra para la pensión en Colombia y qué requisitos necesitas?

Vacantes disponibles en la convocatoria DIAN 2676

La oferta laboral incluye distintos tipos de cargos, divididos por nivel de formación y funciones principales:

  • Inspector (Grado I): encarga de verificar el cumplimiento de obligaciones en materia tributaria, aduanera o cambiaría. Requiere título profesional y experiencia mínima. Remuneración de cerca de $10.973.729.
  • Inspector (Grado II): funciones más avanzadas con requerimiento de experiencia profesional mayor; salario aproximado de $12.629.391.
  • Gestor (Grado III): apoyo en metodologías y estrategias de gestión para toma de decisiones institucionales.
  • Analista (Grado I): encargos técnicos de apoyo, ideal para quienes están terminando formación técnica o profesional; salario de unos $4.083.784.

Estas vacantes están distribuidas en más de 17 ciudades del país, lo que permite a aspirantes postularse cerca de su lugar de residencia.

Te puede interesar:

  1. Viviendas VIS, imagen de referencia
    Gobierno toma decisión clave sobre viviendas VIS
    Foto: genera por ImageFX
    Información de servicio

    Contundente decisión sobre precios de viviendas VIS tras aumento de salario mínimo 2026

  2. Persona preocupada, imagen de referencia
    Prosperidad Social explica por qué no pagó Renta Joven en 2025
    Foto: generada por ImageFX
    Información de servicio

    Prosperidad Social explica por qué no llegó pago de más de $400.000 a beneficiarios

Vacantes reservadas para personas con discapacidad en la convocatoria DIAN 2676

Dentro de las plazas disponibles, el proceso también incluye aproximadamente 100 vacantes dirigidas a personas con discapacidad, en cumplimiento de las disposiciones de inclusión laboral. Las limitaciones aceptadas incluyen capacidades auditivas, físicas, visuales, intelectuales, psicosociales y múltiples.

Esta medida responde a la exigencia legal que obliga a entidades públicas a reservar un porcentaje de empleos para población con discapacidad, buscando ampliar las oportunidades laborales desde el servicio civil.

Lee también: Estos grupos recibirán Renta Ciudadana y Devolución del IVA en 2026; hasta $550.000

¿Cómo postularte a la convocatoria DIAN para trabajar?

Los aspirantes interesados deben inscribirse antes del 22 de enero de 2026 a través de la plataforma del Sistema de Mérito y Oportunidad (SIMO) de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC).

Publicidad

Para iniciar el proceso, los usuarios deben:

  1. Crear un usuario en SIMO con datos personales y de contacto.
  2. Subir documentos requeridos, como cédula de ciudadanía, título académico y certificados de experiencia si aplica.
  3. Buscar el proceso DIAN 2676 en la herramienta de ofertas, revisar los requisitos de cada cargo y completar la inscripción.

Es importante revisar con atención las condiciones específicas de cada vacante para asegurar que cumples los requisitos de formación y experiencia antes de postular.

Publicidad

Mira también:

  1. Cesantías 2026, ¿cómo hacer el cálculo?
    Cesantías 2026, ¿cómo hacer el cálculo?
    /Foto: Blu Radio
    Información de servicio

    Así se calculan las cesantías en 2026: fechas clave y el dinero que deben pagarte

  2. Revela razones por las que Colpensiones podría suspender mesada pensional
    Revela razones por las que Colpensiones podría suspender mesada pensional
    Foto: Labs.google y Colpensiones
    Información de servicio

    Revela razones por las que Colpensiones podría suspender mesada pensional

¿Qué perfiles puede buscar la DIAN?

Como parte de sus funciones, la DIAN busca reforzar áreas relacionadas con:

  • Fiscalización tributaria y aduanera (cargos inspector).
  • Gestión operativa y estratégica en cumplimiento (gestores).
  • Apoyo técnico y análisis de datos (analistas).

Estos cargos son parte de una contratación por mérito, lo cual garantiza que el proceso se evalúe con transparencia y con base en las capacidades de los aspirantes.

Dado que la convocatoria tiene fecha límite, es recomendable iniciar el proceso de inscripción con anticipación, revisar detalladamente los requisitos de cada empleo y tener listos los documentos necesarios antes de aplicar.

Además, quienes aún no estén registrados en SIMO pueden hacerlo desde la página web oficial, donde también pueden consultar otros concursos y vacantes disponibles dentro de la misma plataforma.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Servicio

Convocatoria de empleo

Trabajo

Dian