¿Cómo sumar semanas extra para la pensión en Colombia y qué requisitos necesitas?

Para muchas personas en Colombia, alcanzar una pensión digna implica no solo llegar a una edad específica, sino también cumplir con un número mínimo de semanas cotizadas ante el sistema de pensiones.

Si estás cerca de lograr ese objetivo pero te faltan semanas, existen métodos legales que permiten sumar tiempo extra a tu historial pensional, lo que puede ayudarte a cumplir los requisitos y mejorar tu futuro económico.

¿Cuántas semanas necesito para pensionarme?

En Colombia, los requisitos básicos para recibir una pensión de vejez son edad mínima y semanas cotizadas. Según el Régimen de Prima Media administrado por Colpensiones, actualmente se exigen 1.300 semanas de cotización y 62 años para hombres o 57 años para mujeres.



Es importante saber que existen diferentes regímenes o sistemas dentro del esquema pensional colombiano, y este número puede variar dependiendo si estás en un fondo privado o si accedes a otros beneficios legales.



Servicio militar y reconocimiento oficial puede sumar semanas en la pensión

Una de las formas más comunes de sumar semanas sin trabajar formalmente es a través del servicio militar voluntario. Aunque cumplir el servicio no cuenta como empleo regular, la Ley 1861 de 2017 permite que este tiempo se reconozca como semanas cotizadas si presentas la documentación correcta.



Solicitar el Certificado CETIL, que certifica el tiempo de servicio en las Fuerzas Militares o Policía. Reunir documentos básicos, como tu cédula de ciudadanía, libreta militar y tarjetas o certificaciones de conducta. Radicar estos documentos ante Colpensiones o tu fondo privado, para que el tiempo sea cargado oficialmente en tu historial.

Este trámite puede tomar de 2 a 4 meses, tiempo en el cual la entidad revisará y actualizará tu registro de semanas.

¿Quiénes pueden beneficiarse de una suma extra de semanas a la pensión?

Además de exmilitares, existen grupos específicos que pueden solicitar semanas adicionales por su labor en contextos especiales. Por ejemplo, médicos y profesionales de la salud que trabajaron en zonas rurales o apartadas pueden acceder a 104 semanas adicionales al presentar constancias oficiales de sus labores.

Este tipo de beneficios buscan reconocer aportes sociales o servicios prestados que no necesariamente se reflejaron en cotizaciones tradicionales, pero que pueden contar para efectos pensionales cuando se acreditan con documentos oficiales.

Si lo que te falta es cotizar más semanas porque nunca acumulaste suficientes con empleo formal, esta alternativa no aplica directamente, pero sí existen mecanismos como:



Pensión familiar, en la que tú y tu pareja suman semanas para alcanzar el mínimo exigido.

en la que tú y tu pareja suman semanas para alcanzar el mínimo exigido. Fondos voluntarios de pensión o pilares alternativos, que pueden aportar al total necesario según las normas de la reforma pensional colombiana.

Es importante recordar que, aunque se sumen semanas por el servicio militar u otros mecanismos, siempre debes cumplir con la edad mínima requerida, porque ambos elementos (edad y semanas) son indispensables para proceder con la pensión.

Tener más semanas cotizadas no solo te acerca a la posibilidad de jubilarte, sino que también puede influir en el monto de la pensión. En el sistema público, por cada 50 semanas adicionales a las mínimas, el porcentaje de pensión puede aumentar hasta un cierto límite, lo que te permite recibir un valor más alto cuando llegue el momento de retirarte.

Además, contar con semanas adicionales puede ser crucial si te faltan pocas para alcanzar la pensión mínima o si quieres garantizar que tu historial laboral esté completo y actualizado, evitando contratiempos al momento de solicitar el beneficio formal ante la entidad respectiva.

