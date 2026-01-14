Francia busca colombianos para ser asistentes de español; pagan hasta $6'000.000 mensuales

Francia abrió una nueva oportunidad para colombianos interesados en trabajar en el exterior como asistentes de español en colegios franceses, un programa que combina experiencia internacional, intercambio cultural y un ingreso mensual que puede resultar atractivo para quienes buscan proyectarse en el área educativa.

La convocatoria ya está abierta y hace parte del intercambio de auxiliares de docencia promovido por el Gobierno de Francia a través de France Éducation International (FEI).

Este programa está dirigido a personas interesadas en apoyar la enseñanza del español en instituciones educativas de primaria y bachillerato en diferentes ciudades de Francia. Los seleccionados trabajarán como asistentes de un profesor titular de español y tendrán la oportunidad de vivir durante varios meses en el país europeo, con contacto directo con su cultura y sistema educativo.

La convocatoria fue abierta el 10 de diciembre de 2025 y estará disponible hasta las 5:00 de la tarde del 15 de febrero de 2026. La Comisión Nacional de Becas será la encargada de evaluar las postulaciones y los resultados se darán a conocer posteriormente a través del correo electrónico registrado por cada aspirante.



¿Cómo aplicar y fechas límite?

El programa tiene una duración de siete meses, con inicio el 1 de octubre de 2026 y finalización el 30 de abril de 2027. Durante ese tiempo, los asistentes de español trabajarán 12 horas semanales, apoyando las clases y aportando la autenticidad del idioma y la riqueza cultural colombiana en las aulas francesas.

Uno de los aspectos que más llama la atención de esta convocatoria es que los participantes podrán ser asignados en diferentes regiones de Francia, tanto en territorio metropolitano como en zonas extra-metropolitanas como Guyana Francesa, Martinica, Guadalupe o la isla de la Reunión.

El intercambio está enfocado en el área de Ciencias de la Educación y se desarrolla bajo modalidad presencial. El idioma de trabajo será español y francés, por lo que es importante contar con conocimientos básicos del idioma francés para facilitar la adaptación y la comunicación en el entorno escolar. Para más detalles de la oferta ingresa a este LINK.

¿Cuánto pagarán y cuánto es en pesos colombianos?

La remuneración mensual para los asistentes de español en Francia varía según la región:

Francia metropolitana: entre 780 y 815 euros, unos 3,3 a 3,5 millones de pesos colombianos.

entre 780 y 815 euros, unos 3,3 a 3,5 millones de pesos colombianos. La Réunion y Mayotte: cerca de 1.200 euros, aproximadamente 5,1 millones de pesos.

cerca de 1.200 euros, aproximadamente 5,1 millones de pesos. Guadalupe, Guyana y Martinica: alrededor de 1.100 euros, unos 4,7 millones de pesos.

alrededor de 1.100 euros, unos 4,7 millones de pesos. Nouvelle-Calédonie: hasta 1.500 euros, cerca de 6,4 millones de pesos colombianos.

Los valores pueden cambiar según la tasa de cambio del euro.